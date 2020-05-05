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Помощь врачам: как неравнодушные белорусы помогают медикам
Источник материала: ОНТ
Без лишних слов, просто делом. Похоже, это кредо (по крайней мере, в этот непростой период) выбирают всё больше неравнодушных белорусов. Их плечо поддержки медикам по-прежнему крепкое, и давать слабину никто не собирается. Примеры помощи в хорошем смысле слова заразительны. Пока одни герои спасают жизни, другие – становятся их помощниками и берут на себя остальные заботы.
Вместе с пылью и влагой внутрь костюма не проникнет и налипший на их частички вирус. Все материалы белорусские, многоразовые, легко переносят дезинфекцию, держат форму за счет статического электричества. Разные цвета – разные степени защиты. Для тех же, кому целый костюм не нужен, сделали отдельные бесконтактные респираторы. В отличие от обычных, фильтром здесь служит вся поверхность изделия, что гигиеничнее, удобнее и долговечнее. В таком чуде техники пока не попьешь и не поешь, но это дело времени, говорят гродненские ученые. Идею-то превратили в продукт всего за две недели. Под крыло разработчиков взял местный технопарк, теперь опытные образцы предлагают медикам города. Те оценили.
Утром – на учебу или работу, а после – волонтёрить. Активисты БРСМ в роли курьеров доставляют пожилым на дом рецепты на лекарства. Доставка бесконтактная: позвонил в домофон и оставил документ в почтовом ящике. И с плеч врачей снят груз, и пенсионерам лишний раз не приходится идти в поликлинику.
За день в поликлинике выписывают больше 35 рецептов. Иногда на одного пациента их приходится несколько. И если поначалу на доставку всех документов волонтеры тратили по три часа, сейчас – куда меньше. Район изучили как свои пять пальцев. Да и для врачей волонтеры уже «как свои».
В доме-интернате для пенсионеров и инвалидов больше сотни работников переведены на вахтовый режим. Врачи, медсестры и повара две недели живут и работают в учреждении, затем на 14 дней их сменяют коллеги. Все ради безопасности – своей и пожилых постояльцев интерната. Завтрак, обед и ужин для персонала стоит примерно пять рублей в день. Это без учета легких перекусов или чего-нибудь к чаю. За две недели выходит – все 70 рублей. Эту сумму высчитали бы из зарплаты сотрудников в конце месяца, если бы не помощь профсоюзов.
Банально – обеспечить медперсонал едой, водой и проживанием, средствами индивидуальной защиты, создать ощущение уюта на рабочем месте (хотя это не так и просто) и взять на себя их некоторые заботы – вот за что берутся неравнодушные люди. И сами же понимают, что добро обязательно вернется – в лице спасенных человеческих жизней.
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Без лишних слов, просто делом. Похоже, это кредо (по крайней мере, в этот непростой период) выбирают всё больше неравнодушных белорусов. Их плечо поддержки медикам...
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