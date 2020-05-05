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Дети и внуки ветеранов: «Мы сейчас проведём парад, и люди будут видеть, что всё нормально у нас, нормально мы живём»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир.
Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:
Мы сейчас проведем парад, и люди будут видеть, что все нормально у нас, нормально мы живем. Это будет хороший стимул именно в борьбе с этим вирусом.
Николай Бондаренко, внук ветерана Великой Отечественной войны:
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Дети и внуки ветеранов: «Мы сейчас проведём парад, и люди будут видеть, что всё нормально у нас, нормально мы живём»
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы вспоминаем тех, кто...
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