ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

06.05.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной – эту инициативу поддержали также наши коллеги. Причем, в свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День печати отмечают 5 мая в Беларуси.

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

Представители издательского дома «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская». Выбор мемориала не случаен. Год назад журналисты совместно с Национальным архивом запустили масштабный онлайн-проект «Партизаны Беларуси». На портале разместили общедоступную базу данных, куда попадают наградные документы народных мстителей. Сейчас оцифрована информация уже более чем о 85 тысячах партизанах и подпольщиках. И архив постоянно пополняется.

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

Сергей Михович, главный редактор «Сельской газеты»:
Беларусь, как известно, партизанская республика. И земля в годы Великой Отечественной войны буквально горела под ногами у оккупантов. Именно благодаря партизанскому движению, партизанам, борьбе с фашистскими захватчиками приближался День Победы на нашу белорусскую землю, на нашу советскую землю. Поэтому у каждого белоруса есть личный счет войне, фашистским захватчикам, и мы этой памяти будем верны всегда.

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

Собирать архивные документы планируют и дальше. Всего участие в партизанском движении принимали более 400 тысяч героев. Так что работы по наполнению ресурса предстоит немало.

Люди в материале: Сергей Михович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной – эту инициативу поддержали также наши коллеги. Причем, в свой профессиональный праздник,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тёплые кнопки, выдвижная платформа, кондиционер и динамичная подсветка. Показываем новый электробус МАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика