ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Саакашвили станет секретарем Национального совета реформ Украины

06.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В среду, 6 мая, президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ.




Сейчас этим секретарем является глава украинского государства. 

Об этом на своей станице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, отмечая, что при этом президент расширит полномочия Саакашвили - он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров, сообщает "Фокус".

Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета - не реже 1 раза в месяц.

"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный", - отмечает Бутусов.

Как отмечает журналист, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.

Также, по данным источников журналиста, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов.

"Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны", - резюмировал Бутусов.

Напомним, 22 апреля Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 6 мая, президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность секретаря Национального совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инстаграм ограничил доступ пользователей к "морю"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика