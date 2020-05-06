Саакашвили станет секретарем Национального совета реформ Украины













Сейчас этим секретарем является глава украинского государства.





"Фокус". Об этом на своей станице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, отмечая, что при этом президент расширит полномочия Саакашвили - он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров, сообщает





Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета - не реже 1 раза в месяц.





"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный", - отмечает Бутусов.





Как отмечает журналист, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.





Также, по данным источников журналиста, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов.





"Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны", - резюмировал Бутусов.





Напомним, 22 апреля Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.