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Саакашвили станет секретарем Национального совета реформ Украины
Источник материала: Партизан
В среду, 6 мая, президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ.
Сейчас этим секретарем является глава украинского государства.
Об этом на своей станице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, отмечая, что при этом президент расширит полномочия Саакашвили - он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров, сообщает
Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета - не реже 1 раза в месяц.
"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный", - отмечает Бутусов.
Как отмечает журналист, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.
Также, по данным источников журналиста, близких к Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов.
"Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны", - резюмировал Бутусов.
Напомним, 22 апреля Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.
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В среду, 6 мая, президент Владимир Зеленский подпишет указ о назначении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность секретаря Национального совета...
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