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В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Витебске загорелся бытовой вагончик.
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В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка, выясняется причина загорания.
На неделе в Минске горел автомобиль.
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Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Витебске загорелся бытовой вагончик. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели задымление. Пожар...
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