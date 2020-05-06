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В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике

06.05.2020 09:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Витебске загорелся бытовой вагончик. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели задымление. Пожар был ликвидирован, огнём повреждены обшивка стен вагончика, потолок и имущество. 

В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике
Фото: Витебское ОУМЧС 

В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка, выясняется причина загорания. 

В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике
Фото: Витебское ОУМЧС 

На неделе в Минске горел автомобиль.

Пожар был потушен за 10 минут – здесь подробности

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Витебске загорелся бытовой вагончик.  По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели задымление. Пожар...
 
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