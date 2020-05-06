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На всё акционные цены! Евроопт на Якуба Коласа превратился в Хит! Стандарт

06.05.2020 09:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​На всё – акционные цены! «Евроопт» на Якуба Коласа превратился в «Хит! Стандарт»

В новом «Хит! Стандарт» представлено более 2500 наименований товаров: свежие фрукты и овощи, бакалея, мясная и молочная продукция, детское питание, кондитерские изделия, напитки и широкий ассортимент непродовольственных товаров. Также в дискаунтере продается свежая выпечка и курочка гриль.

Все цены в новом дискаунтере – акционные! Так, в «Хит! Стандарт» можно купить минтай по цене всего 4,99 рубля за килограмм, свиной фарш – по 5,99 рубля за килограмм, сливочное масло 72,5% по 2,19 рубля за пачку. Кофе Jacobs в большой 190-граммовой банке стоит 9,99 рубля, а черный чай Lipton – всего 5,99 рубля за 100 пакетиков. А в отделе хозтоваров 9-килограммовая упаковка чешского стирального порошка Cistek продается за 16,99 рубля.

Покупатели всех дискаунтеров «Хит!» также в придачу к покупкам получают шанс на выигрыш крупных денежных призов в игре «Удача в придачу!». За каждые 2 рубля стоимости «товаров удачи» покупателю начисляется игровой код, который будет принимать участие в розыгрышах. Найти «товары удачи» легко – они обозначены специальными ценниками. Розыгрыши призов состоятся каждые четыре дня в интернете, а каждые 4 недели в прямом эфире на ОНТ разыгрываются суперпризы – 30, 40, 50 и 100 тысяч рублей.

Главная особенность дискаунтеров «Хит!» в том, что все товары в них продаются по акционным ценам. Больше не нужно искать товары на акциях в разных магазинах. Теперь все товары по акционным ценам можно купить в одном месте – дискаунтере «Хит!». Время работы: с 9 до 22.

*партнерский материал

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В Минске продолжает расти сеть дискаунтеров Хит! : на улице Якуба Коласа, 52 заработал торговый объект Хит! Стандарт , который стал 62-м дискаунтером Хит! в столице....
 
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