Семь очень простых привычек, которые помогут держать себя в форме без тренировок

Источник материала: Tut.by

Фитнес-тренер Владимир Верховодка по личному опыту (а он похудел на 56 кг) знает: для того чтобы быть стройным, необязательно ходить в зал — достаточно не переедать и увеличить бытовую активность. Тренер рассказывает, какие привычные дела помогут удержать, а при скорректированном питании даже сбросить вес.

Владимир Верховодка Фитнес-тренер

Поднимайтесь по лестнице

Даже если это 15-й этаж! К бытовой физической активности можно отнести все, что не связано со специальными тренировками: любые действия, которые включают в работу мышцы. Двигаться надо и потому, что у людей, которые приходят в зал, все чаще наблюдается гиподинамия (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц), это один из факторов, который влияет и на появление избыточного веса.

Ходите в магазин пешком

Больше ходите пешком и специально контролируйте количество шагов с помощью фитнес-браслета или шагомера на телефоне. Второй вариант — это лишь условный подсчет, тем не менее по нему вы можете понять, как меняется ваша активность за неделю. Это не значит, что вам нужно ходить 10 тысяч шагов в день — все индивидуально.

Если ездите на работу на машине — приезжайте домой, ставьте ее на стоянку, выбирайте магазин подальше и идите к нему пешком. Впрочем, это совет без учета эпидемиологической ситуации: сейчас лучше выезжать за город и гулять, не нарушая социальной дистанции.

Только не надо думать, что от прогулок ваши ноги резко «станут накачанными». Ходьба никак на это не влияет — это, скорее, кардио и анаэробная тренировка.



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Катайтесь на велосипеде

Велосипед задействует икроножные, мышцы бедра (опять-таки сейчас велопрогулки если и совершать, то в безлюдных местах). Ограничение по километражу для такого вида кардионагрузок — только ваше самочувствие: если всю зиму не тренировались — не стоит открывать сезон с поездки в 100 км. На велосипеде можно не только кататься для развлечения, но и выполнять бытовые дела. Что касается модных электросамокатов, то они не особо связаны с физической активностью — такой способ передвижения равносилен поездке на машине.

Разговаривайте стоя

Старайтесь чаще находиться в положении стоя. Какие-то рабочие задачи, например, разговоры по телефону можно выполнять, включая мышцы кора, ягодичные и мышцы ног (они задействованы, когда вы стоите). Если нет противопоказаний, можно рассмотреть комбинированный вариант работы — сидя и стоя — при этом важно следить за осанкой.

Убирайте в квартире

Шагомер и пульсометр показывают, что часовая уборка квартиры эквивалентна 3−5 тысячам шагов (в зависимости от того, что вы делаете). При протирании пыли, перекладывании вещей на полках, мытье полов в работу включаются мышцы разгибателей спины, брюшного пресса, поэтому активная и регулярная уборка увеличивают физические энергозатраты.

Играйте с детьми

Не отказывайте детям в совместных развлечениях: бегайте с ними за мячом, играйте в бадминтон, прятки, пятнашки, запускайте воздушного змея — любые варианты хороши и для вас, и для ребенка.

Планируйте агрофитнес

Если у вас есть домик в деревне, подумайте о том, чтобы чаще там проводить выходные и включаться в дачно-деревенскую работу — поправить забор, что-то перекопать, порубить дрова или даже начать стройку. Активная работа в выходные пойдет в зачет — пусть даже в будни вы не двигались так много.

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