На пересечении Притыцкого и Скрипникова построят две жилые высотки для очередников

Источник материала: Tut.by

Вдоль улицы Притыцкого построят две жилые высотки. Квартиры там будут предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Освоение территории в границах улиц Притыцкого — Одинцова — Скрипникова, где раньше была усадебная застройка, стартовало с нескольких многоэтажных домов вдоль улицы Одинцова. Затем вдоль улицы Скрипникова начали расти столбики-высотки. Рядом с ними возвели физкультурно-оздоровительный комплекс.

Завершением жилой застройки микрорайона станут два монолитно-каркасных дома вдоль улицы Притыцкого. Их возведут по индивидуальным проектам. Первый (№ 24а по генплану) будет 17-этажным четырехсекционным. В нем разместятся 319 квартир. Рядом построят гараж-стоянку на 200 машино-мест.

Второй дом — № 24б по генплану — это трехсекционная 20-этажка на 277 квартир. Возле него также разместится гараж-стоянка на 300 автомобилей. Сооружения для хранения личного транспорта будут в три и пять уровней, оба — с эксплуатируемыми кровлями.

Жилье в высотках на улице Притыцкого предназначается для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приступить к строительству этих домов планируется в июле. По нормативам на возведение первого дома требуется 25 месяцев, второго — около 21 месяца.

Помимо жилой застройки в микрорайоне также предусмотрена школа.