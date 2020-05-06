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Поисковики нашли в Беларуси могилу солдата из Кабардино-Балкарии

06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше 70 лет родные и близкие Назира Маршенкулова ничего не знали о судьбе солдата Красной Армии. Похоронки не было, а последнее письмо от него пришло в 1944-м. Поэтому родители до конца дней верили, что их сын жив. Правду узнали благодаря поисковикам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Сасикова.

«Жив, здоров, чувствую себя хорошо, защищаю Родину». Так писал своему отцу Назир Маршенкулов незадолго до того, как пропал без вести. До 1944-го он воевал в Тульской области, затем в Беларуси. Там и потерялся его след. Племянник солдата Борис Шокаров вырос на рассказах о дяде-герое.

«Дед до конца верил, что он живой где-то находится, и мать верила. Но, к сожалению большому, получилось так, что в 1944-м он попал в госпиталь раненый и через три-четыре дня скончался», – говорит Борис Шокаров.

Но все это выяснилось только два года назад, когда он обратился за помощью к поисковикам. Нашлось и объяснение, почему столько лет родные ничего не могли узнать о судьбе Назира Маршенкулова. Его имя в документах было указано с ошибкой.

«Удалось установить сведения о Марменкулове Назире Хасетовиче, который умер в июле 1944 года и первоначально был захоронен на территории клинического городка в городе Минске. Выяснилось, что это один и тот же человек», – рассказала начальник группы управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь Елена Вольская.

После стольких лет узнать дату смерти и место захоронения большая редкость, говорит Елена Вольская. В этой братской могиле больше четырех тысяч героев. Пока удалось установить только имена 240 четырех. В их числе – старший сержант 3-го отдельного учебного танкового полка радист Назир Маршенкулов.

«Он похоронен в городе Минске. Улица Толбухина, братская могила там есть. И есть там фамилия Маршенкулова Назира Хасетовича», – говорит Борис Шокаров.

Фронтовые письма-треугольники, такие долгожданные в годы войны, и такие ценные сейчас, 75 лет спустя. Борис Шокаров бережно хранит каждое из них. И старается лишний раз не беспокоить пожелтевшие от времени листки бумаги. Ведь они – самая дорогая семейная реликвия.



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Теги: Минск
 
 
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Назир Маршенкулов скончался от ран в госпитале и был похоронен в братской могиле.
 
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