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Поисковики нашли в Беларуси могилу солдата из Кабардино-Балкарии
06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше 70 лет родные и близкие Назира Маршенкулова ничего не знали о судьбе солдата Красной Армии. Похоронки не было, а последнее письмо от него пришло в 1944-м. Поэтому родители до конца дней верили, что их сын жив. Правду узнали благодаря поисковикам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Сасикова.
«Дед до конца верил, что он живой где-то находится, и мать верила. Но, к сожалению большому, получилось так, что в 1944-м он попал в госпиталь раненый и через три-четыре дня скончался», – говорит Борис Шокаров.
Но все это выяснилось только два года назад, когда он обратился за помощью к поисковикам. Нашлось и объяснение, почему столько лет родные ничего не могли узнать о судьбе Назира Маршенкулова. Его имя в документах было указано с ошибкой.
После стольких лет узнать дату смерти и место захоронения большая редкость, говорит Елена Вольская. В этой братской могиле больше четырех тысяч героев. Пока удалось установить только имена 240 четырех. В их числе – старший сержант 3-го отдельного учебного танкового полка радист Назир Маршенкулов.
Фронтовые письма-треугольники, такие долгожданные в годы войны, и такие ценные сейчас, 75 лет спустя. Борис Шокаров бережно хранит каждое из них. И старается лишний раз не беспокоить пожелтевшие от времени листки бумаги. Ведь они – самая дорогая семейная реликвия.
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Назир Маршенкулов скончался от ран в госпитале и был похоронен в братской могиле.
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