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Том Круз совместно с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС
Источник материала: ОНТ
НАСА вместе с актёром Томом Крузом обсуждают возможность съёмок нового фильма в космосе на Международной космической станции. О этом рассказал глава НАСА Джим Брайденстайн,
Как сообщил портал Deadline Hollywood, сейчас ведутся переговоры Тома Круза с НАСА по поводу создания первого в истории художественного фильма, съёмки которого состоятся в космосе вместе с компанией американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.
На сегодняшний день, ни одна из киностудий не участвует в переговорах по поводу съёмки фильма с космосе. Также известно, что новая картина не станет частью серии фильмов «Миссия Невыполнима», в которой ранее участвовал Том Круз.
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НАСА вместе с актёром Томом Крузом обсуждают возможность съёмок нового фильма в космосе на Международной космической станции. О этом рассказал глава НАСА Джим...
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