Том Круз совместно с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС

Источник материала: ОНТ

НАСА вместе с актёром Томом Крузом обсуждают возможность съёмок нового фильма в космосе на Международной космической станции. О этом рассказал глава НАСА Джим Брайденстайн, сообщает РИА Новости.

Как сообщил портал Deadline Hollywood, сейчас ведутся переговоры Тома Круза с НАСА по поводу создания первого в истории художественного фильма, съёмки которого состоятся в космосе вместе с компанией американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.





На сегодняшний день, ни одна из киностудий не участвует в переговорах по поводу съёмки фильма с космосе. Также известно, что новая картина не станет частью серии фильмов «Миссия Невыполнима», в которой ранее участвовал Том Круз.

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