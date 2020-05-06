В Аргентине разбился медицинский самолет

Источник материала: ОНТ

При посадке в аэропорту Эскеля (Аргентина) разбился медицинский самолет Learjet 35. На борту были два пилота и два медика, передает РИА Новости со ссылкой на аргентинские СМИ.

Данных о погибших пока нет. Находившиеся на борту пилоты, врач и медсестра должны были транспортировать ребенка с заболеванием сердца.

Аэропорт Антонио Пароди, в котором произошло крушение, находится в предгорье Анд, неподалеку от города Эскель (провинция Чубут). Предположительно, самолет разбился из-за плохой видимости. В районе был туман.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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