﻿ В Аргентине разбился медицинский самолет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Аргентине разбился медицинский самолет

06.05.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Аргентине разбился медицинский самолет

При посадке в аэропорту Эскеля (Аргентина) разбился медицинский самолет Learjet 35. На борту были два пилота и два медика, передает РИА Новости со ссылкой на аргентинские СМИ.

Данных о погибших пока нет. Находившиеся на борту пилоты, врач и медсестра должны были транспортировать ребенка с заболеванием сердца.

Аэропорт Антонио Пароди, в котором произошло крушение, находится в предгорье Анд, неподалеку от города Эскель (провинция Чубут). Предположительно, самолет разбился из-за плохой видимости. В районе был туман.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При посадке в аэропорту Эскеля (Аргентина) разбился медицинский самолет Learjet 35. На борту были два пилота и два медика, передает РИА Новости со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск назвал сына X Æ A-12. И вот что это значит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика