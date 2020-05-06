23 апреля нынешнего года по всей стране прошел республиканский профсоюзный правовой прием граждан.
Более сотни правовых инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси работали в онлайн режиме в регионах, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов граждан. Такая форма работы имеет определенные преимущества по сравнению с юридической консультацией традиционного формата. Консультации проходят непосредственно на местах, и гражданам из отдаленных населенных пунктов не нужно тратить много времени, чтобы добраться до областного центра или столицы и побывать на приеме у юриста. Все, что необходимо сделать для получения профессиональной юридической помощи, – прийти в определенное время приема в объединение профсоюзов или в организацию в районном центре.
В нынешнем году проведено 4 профсоюзных приема. Профсоюзными правовыми инспекторами труда было принято около 2000 человек. Как показывает практика, основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан, – 64 процента. Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства – 13 процентов. На третьем месте находятся вопросы пенсионного законодательства – 10 процентов.
В нынешнем году в районе прошли приемы на трех предприятиях, в учреждениях и организациях. Проводили их главные правовые инспекторы труда областных объединений профсоюзов. Люди приходили с разными жизненными вопросами, но, в основном, они касались трудоустройства, заключения контрактов, заработной платы и жилищно-коммунального хозяйства. Во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Так, совместный правовой прием 23 апреля нынешнего года прошел в онлайн режиме. Было принято 5 граждан района. Совместная работа позволяет наиболее оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми приходят люди, так как представители ФПБ и прокуратуры могут обсудить все нюансы и проработать план дальнейших действий по защите прав работников. Планируется, что такая форма работы будет использоваться и в дальнейшем.
Правовые приемы в нынешнем году проходили в УКПП «Коммунальник», центральной районной больнице, ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий» и районном объединении профсоюзов. В них принимал участие прокурор района Леонид Палевич. Люди адресуют прокуратуре вопросы, связанные с разъяснением норм законодательства, регулирующего сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Какие-то вопросы удалось решить прямо на месте, некоторые прокурор взял под личный контроль.
Генеральная прокуратура Республики Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси подписали соглашение о взаимодействии. В рамках сотрудничества проходят совместные мероприятия по надзору и общественному контролю за соблюдением законодательства о труде, охране труда, приемы граждан, а также обмен информацией и предложениями по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.
Только в нынешнем году профсоюзными юристами выявлено более 15 тысяч нарушений законодательства о труде. При непосредственном участии профсоюзов были восстановлены на работе около пятидесяти человек. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено около миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.
По нашему району за этот период во время профсоюзных правовых приемов обратились 20 человек, многим из них была оказана правовая помощь, некоторые вопросы взяты на контроль, по ним продолжается работа.
Валерий Живицкий,
председатель районного объединения профсоюзов.