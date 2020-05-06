ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Профсоюзный правовой прием

06.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

23 апреля нынешнего года по всей стране прошел республиканский профсоюзный правовой прием граждан.

Более сотни правовых инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси работали в онлайн режиме в регионах, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов граждан. Такая форма работы имеет определенные преимущества по сравнению с юридической консультацией традиционного формата. Консультации проходят непосредственно на местах, и гражданам из отдаленных населенных пунктов не нужно тратить много времени, чтобы добраться до областного центра или столицы и побывать на приеме у юриста. Все, что необходимо сделать для получения профессиональной юридической помощи, – прийти в определенное время приема в объединение профсою­зов или в организацию в районном центре.
В нынешнем году проведено 4 профсоюзных приема. Профсоюз­ными правовыми инспекторами труда было принято около 2000 человек. Как показывает практика, основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан, – 64 процента. Вторыми по актуальности являются воп­росы применения жилищного законодательства – 13 процентов. На третьем месте находятся вопросы пенсионного законодательст­ва – 10 процентов.
В нынешнем году в районе прошли приемы на трех предприятиях, в учреждениях и организациях. Проводили их главные правовые инспекторы труда областных объединений профсою­зов. Люди приходили с разными жизненными вопросами, но, в основном, они касались трудо­устройства, заключения контрактов, заработной платы и жилищно-коммунального хозяйства. Во время правовых приемов к проф­союзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Так, совместный правовой прием 23 апреля нынешнего года прошел в онлайн режиме. Было принято 5 граждан района. Совместная работа позволяет наиболее оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми приходят люди, так как представители ФПБ и прокуратуры могут обсудить все нюансы и проработать план дальнейших действий по защите прав работников. Планируется, что такая форма работы будет использоваться и в дальнейшем.
Правовые приемы в нынешнем году проходили в УКПП «Коммунальник», центральной районной больнице, ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий» и районном объединении проф­союзов. В них принимал участие прокурор района Леонид Палевич. Люди адресуют прокуратуре вопросы, связанные с разъяснением норм законодательства, регулирующего сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Какие-то вопросы удалось решить прямо на месте, некоторые прокурор взял под личный контроль.
Генеральная прокуратура Республики Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси подписали соглашение о взаимодействии. В рамках сотрудничества проходят совместные мероприятия по надзору и общественному контролю за соблюдением законодательст­ва о труде, охране труда, приемы граждан, а также обмен информацией и предложениями по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.
Только в нынешнем году проф­союзными юристами выявлено более 15 тысяч нарушений законодательства о труде. При непосредственном участии проф­союзов были восстановлены на работе около пятидесяти человек. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено около миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.
По нашему району за этот период во время проф­союзных правовых приемов обратились 20 человек, многим из них была оказана правовая помощь, некоторые воп­росы взяты на контроль, по ним продолжается работа.
Валерий Живицкий,
председатель районного объединения профсоюзов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 апреля нынешнего года по всей стране прошел республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Более сотни правовых инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шлях да Перамогі»: віртуальныя экскурсіі па гарадах-героях з'явіліся ў Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика