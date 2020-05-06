Источник материала: Кричевская жизнь

23 апреля нынешнего года по всей стране прошел республиканский профсоюзный правовой прием граждан.

Более сотни правовых инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси работали в онлайн режиме в регионах, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов граждан. Такая форма работы имеет определенные преимущества по сравнению с юридической консультацией традиционного формата. Консультации проходят непосредственно на местах, и гражданам из отдаленных населенных пунктов не нужно тратить много времени, чтобы добраться до областного центра или столицы и побывать на приеме у юриста. Все, что необходимо сделать для получения профессиональной юридической помощи, – прийти в определенное время приема в объединение профсою­зов или в организацию в районном центре.

В нынешнем году проведено 4 профсоюзных приема. Профсоюз­ными правовыми инспекторами труда было принято около 2000 человек. Как показывает практика, основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан, – 64 процента. Вторыми по актуальности являются воп­росы применения жилищного законодательства – 13 процентов. На третьем месте находятся вопросы пенсионного законодательст­ва – 10 процентов.

В нынешнем году в районе прошли приемы на трех предприятиях, в учреждениях и организациях. Проводили их главные правовые инспекторы труда областных объединений профсою­зов. Люди приходили с разными жизненными вопросами, но, в основном, они касались трудо­устройства, заключения контрактов, заработной платы и жилищно-коммунального хозяйства. Во время правовых приемов к проф­союзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Так, совместный правовой прием 23 апреля нынешнего года прошел в онлайн режиме. Было принято 5 граждан района. Совместная работа позволяет наиболее оперативно реагировать и решать проблемы, с которыми приходят люди, так как представители ФПБ и прокуратуры могут обсудить все нюансы и проработать план дальнейших действий по защите прав работников. Планируется, что такая форма работы будет использоваться и в дальнейшем.

Правовые приемы в нынешнем году проходили в УКПП «Коммунальник», центральной районной больнице, ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий» и районном объединении проф­союзов. В них принимал участие прокурор района Леонид Палевич. Люди адресуют прокуратуре вопросы, связанные с разъяснением норм законодательства, регулирующего сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Какие-то вопросы удалось решить прямо на месте, некоторые прокурор взял под личный контроль.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси подписали соглашение о взаимодействии. В рамках сотрудничества проходят совместные мероприятия по надзору и общественному контролю за соблюдением законодательст­ва о труде, охране труда, приемы граждан, а также обмен информацией и предложениями по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Только в нынешнем году проф­союзными юристами выявлено более 15 тысяч нарушений законодательства о труде. При непосредственном участии проф­союзов были восстановлены на работе около пятидесяти человек. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено около миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

По нашему району за этот период во время проф­союзных правовых приемов обратились 20 человек, многим из них была оказана правовая помощь, некоторые воп­росы взяты на контроль, по ним продолжается работа.

Валерий Живицкий,

председатель районного объединения профсоюзов.