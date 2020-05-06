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Овощной салат с креветками: потрясающе аппетитный, яркий и полезный. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

06.05.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Овощной салат с креветками: потрясающе аппетитный, яркий и полезный. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

Начало мая – самое время подумать о теплом лете, а еще о том, как сбалансировать свой рацион и сбросить пару-тройку «зимних» килограммов. Что ж, в этом деле на помощь придут овощи и морепродукты.

Итак, овощной салат с креветками. Оптимальный баланс клетчатки и белка обеспечит лёгкий, но в то же время сытный прием пищи.

Вам понадобятся:

  • креветки (в панцире) - 400 г.;
  • салат «Айсберг» - 100 г.;
  • помидоры (среднего размера) - 4 шт.;
  • огурец - 1 шт.;
  • перец -1 шт.;
  • руккола;
  • лимон;
  • оливковое масло;
  • уксус бальзамический.


Как готовить?

Шаг 1. Креветки разморозить в подсоленной воде, доведя до кипения. Остудить, очистить.

Шаг 2. Очистить огурец от кожуры и порезать его соломкой, а перец и помидоры – небольшими кубиками. Поместить овощи в глубокую ёмкость и добавить к ним 1 ст.л. оливкового масла, сбрызнуть бальзамическим уксусом и соком лимона. Перемешать и оставить буквально на несколько минут.


Шаг 3. В большую тарелку выкладываем салат «Айсберг», а на него остальные овощи так, чтобы получилась горка. У основания горки выкладываем мясо креветки. Завершаем сервировку блюда ярким акцентом из рукколы.



Потрясающе аппетитный, яркий и полезный салат готов! Приятного аппетита!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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Начало мая – самое время подумать о теплом лете, а еще о том, как сбалансировать свой рацион и сбросить пару-тройку «зимних» килограммов. Что ж, в этом деле на помощь...
 
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