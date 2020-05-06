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Овощной салат с креветками: потрясающе аппетитный, яркий и полезный. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Начало мая – самое время подумать о теплом лете, а еще о том, как сбалансировать свой рацион и сбросить пару-тройку «зимних» килограммов. Что ж, в этом деле на помощь придут овощи и морепродукты.
Итак, овощной салат с креветками. Оптимальный баланс клетчатки и белка обеспечит лёгкий, но в то же время сытный прием пищи.
Вам понадобятся:
Как готовить?
Шаг 1. Креветки разморозить в подсоленной воде, доведя до кипения. Остудить, очистить.
Шаг 2. Очистить огурец от кожуры и порезать его соломкой, а перец и помидоры – небольшими кубиками. Поместить овощи в глубокую ёмкость и добавить к ним 1 ст.л. оливкового масла, сбрызнуть бальзамическим уксусом и соком лимона. Перемешать и оставить буквально на несколько минут.
Шаг 3. В большую тарелку выкладываем салат «Айсберг», а на него остальные овощи так, чтобы получилась горка. У основания горки выкладываем мясо креветки. Завершаем сервировку блюда ярким акцентом из рукколы.
Потрясающе аппетитный, яркий и полезный салат готов! Приятного аппетита!
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Овощной салат с креветками: потрясающе аппетитный, яркий и полезный. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич
Начало мая – самое время подумать о теплом лете, а еще о том, как сбалансировать свой рацион и сбросить пару-тройку «зимних» килограммов. Что ж, в этом деле на помощь...
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