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Первый онлайн-форум о трансформации организаций

06.05.2020 12:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Первый онлайн-форум о трансформации организаций

Онлайн-мероприятие запланировано на семичасовой марафон обмена опытом. После каждого выступления запланировано время на вопросы-ответы, свои вопросы спикерам можно будет задавать в чате форума. Запланирован также и онлайн-нетворкинг. Для этого будут созданы отдельные конференц-комнаты в ZOOM для общения и дискуссий по видеосвязи во время перерывов.

Среди экспертов форума:

Егор Аветисов, руководитель направления Стратегии и Инноваций «ПриватБанк» поделится опытом создания корпоративного акселератора, расскажет кто на самом деле делает инновации в банке, а кто их главный враг.

Максим Белоусов, член Правления Российского Союза ИТ-директоров поделится опытом, как снизить в разы Time2Market. Будучи Заместителем Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Максиму с командой удалось в разы улучшить показатели T2M (в 4 раза), доступности, непрерывности, SLA при сохранении минимального роста количества сотрудников и бюджета. Была создана Инновационная лаборатория, а Центр управления проектами ежегодно реализовывал десятки проектов с показателем более 80% в срок.

Владимир Химаныч, Управляющий директор по работе с персоналом «Райффайзенбанк» расскажет, как управлять кросс функциональными командами и как конкурировать за таланты, поделится уроками и ошибками на пути цифровой трансформации. В 2018 году Райффайзенбанк признан лучшим банком-работодателем в России по результатам исследования HeadHunter, а также вошел в ТОП-3 лучших работодателей по мнению сотрудников и получил награду Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award по результатам исследований последних трех лет. А Владимир вошел вошел в тройку лидеров рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» среди директоров по персоналу.

Денис Сотин, независимый эксперт, ex-Член Правления-директор по ИТ ПАО «Росбанк» выступит с темой: «Управление изменениями организации в рамках цифровой трансформации», где расскажет про используемые в его практике институт стратегического партнерства, федеративную модель организационной архитектуры, сравнит Agile и традиционные проекты.

Антонина Кленцова, руководитель и консультант в IT-индустрии, часть команды авторов книг ITIL 4, консультант по развитию эффективности команд расскажет про развитие эффективности работы команд в организациях в момент трансформации и неопределенности, как строить организацию на базе ценностей – (value-driven organizations).


Также среди спикеров Илья Жуковец, CEO onliner.by, Самцевич Дмитрий, директор департамента банковских технологий и процессов ОАО «БПС-Сбербанк», Андрей Попов, Основатель ИПАП Консалтинг, ex-CIO АО «Райффайзенбанк» и другие спикеры.

Справка:

DiGital Line – компания, которая занимается организацией конференций и форумов, обучающих семинаров и мастер-классов, встреч и диалогов с экспертами. Ключевая тематика мероприятий – цифровые технологии и инновации. Участники команды DiGital Line организовали более 50 бизнес-событий от небольших образовательных мероприятий до международных форумов с аудиторией в 1 500 человек.

Компания занимается как организацией собственных мероприятий, так и заказных. Среди последних событий: кейс-конференция BY DATA – о дата-подходе в маркетинге и продажах; серия митапов по развитию продуктового мышления Product Mindset в Минске; конференция «Цифровой опыт клиента» - о том, как завоевать любовь клиента в эпоху digital, Digital Identity Day - конференция о технологиях и кейсах цифровой идентификации, аутентификации и верификации.

*партнерский материал

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Теги: Новости, Минск
 
 
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