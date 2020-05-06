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Первый онлайн-форум о трансформации организаций
Источник материала: Myfin
Онлайн-мероприятие запланировано на семичасовой марафон обмена опытом. После каждого выступления запланировано время на вопросы-ответы, свои вопросы спикерам можно будет задавать в чате форума. Запланирован также и онлайн-нетворкинг. Для этого будут созданы отдельные конференц-комнаты в ZOOM для общения и дискуссий по видеосвязи во время перерывов.
Среди экспертов форума:
Егор Аветисов, руководитель направления Стратегии и Инноваций «ПриватБанк» поделится опытом создания корпоративного акселератора, расскажет кто на самом деле делает инновации в банке, а кто их главный враг.
Максим Белоусов, член Правления Российского Союза ИТ-директоров поделится опытом, как снизить в разы Time2Market. Будучи Заместителем Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Максиму с командой удалось в разы улучшить показатели T2M (в 4 раза), доступности, непрерывности, SLA при сохранении минимального роста количества сотрудников и бюджета. Была создана Инновационная лаборатория, а Центр управления проектами ежегодно реализовывал десятки проектов с показателем более 80% в срок.
Владимир Химаныч, Управляющий директор по работе с персоналом
Денис Сотин, независимый эксперт, ex-Член Правления-директор по ИТ ПАО «Росбанк» выступит с темой: «Управление изменениями организации в рамках цифровой трансформации», где расскажет про используемые в его практике институт стратегического партнерства, федеративную модель организационной архитектуры, сравнит Agile и традиционные проекты.
Антонина Кленцова, руководитель и консультант в IT-индустрии, часть команды авторов книг ITIL 4, консультант по развитию эффективности команд расскажет про развитие эффективности работы команд в организациях в момент трансформации и неопределенности, как строить организацию на базе ценностей – (value-driven organizations).
Справка:
DiGital Line – компания, которая занимается организацией конференций и форумов, обучающих семинаров и мастер-классов, встреч и диалогов с экспертами. Ключевая тематика мероприятий – цифровые технологии и инновации. Участники команды DiGital Line организовали более 50 бизнес-событий от небольших образовательных мероприятий до международных форумов с аудиторией в 1 500 человек.
Компания занимается как организацией собственных мероприятий, так и заказных. Среди последних событий: кейс-конференция BY DATA – о дата-подходе в маркетинге и продажах; серия митапов по развитию продуктового мышления Product Mindset в Минске; конференция «Цифровой опыт клиента» - о том, как завоевать любовь клиента в эпоху digital, Digital Identity Day - конференция о технологиях и кейсах цифровой идентификации, аутентификации и верификации.
*партнерский материал
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