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Пять человек пострадали при взрыве в шахте в Австралии
Источник материала: ОНТ
На востоке Австралии в результате взрыва в угольной шахте пострадали пять человек. Об этом
Пострадавшие были госпитализированы. Шахтеры получили ожоги верхних частей тела и дыхательных путей. Все пятеро в тяжелом состоянии.
Работа шахты приостановлена, проводится эвакуация сотрудников.
Фото: Flickr / sv1ambo
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На востоке Австралии в результате взрыва в угольной шахте пострадали пять человек. Об этом информирует ABC. Пострадавшие были госпитализированы. Шахтеры получили...
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