Пять человек пострадали при взрыве в шахте в Австралии

Источник материала: ОНТ

На востоке Австралии в результате взрыва в угольной шахте пострадали пять человек. Об этом информирует ABC.

Пострадавшие были госпитализированы. Шахтеры получили ожоги верхних частей тела и дыхательных путей. Все пятеро в тяжелом состоянии.

Работа шахты приостановлена, проводится эвакуация сотрудников.

Фото: Flickr / sv1ambo

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