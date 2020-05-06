2 мая команда проиграла с разгромным счетом 1:9 «Барановичам», у тренера которых обнаружена двусторонняя пневмония.





«Не поехала большая часть игроков на игру, так как у тренера «Барановичей» обнаружили вирус… Вот и все. То есть те люди, которые тренировались, они не смогли поехать. Приехали лишь приезжие ребята, а ивацевичских не было. Нам было запрещено их брать – практически никто не поехал», — объяснил Абакумов проигрыш «Барановичам», сообщает Tribuna.





При этом, по его словам, клуб не мог не поехать на игру, потому что мог получить штраф.









Он также заявил о небходимости останавливать чемпионат, «потому что сейчас с каждым разом все хуже и хуже».





«В первом круге «Барановичи» все матчи играют дома, и сейчас все будут туда ехать. А как? Это, думаю, не единичный случай, потому что некоторые команды откажутся ехать. С «Чайкой» была такая же ситуация: люди вдесятером поехали играть. Тоже из-за этого вируса. Там же в Лунинце вспышка была на тот момент, и Пинск позакрывал просто въезды… Ну и будет такой чемпионат. Зачем людям ради 50 рублей ехать – и рисковать, и подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких?» — подчеркнул тренер «Ивацевичей».