В Вороновском районе девушка прокатила на капоте двух парней. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Вороновском районе девушка прокатила на капоте двух парней, один из них получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Инцидент произошел 3 мая, около 04.00. По данным следствия, 24-летняя девушка, находясь в компании знакомых, с разрешения владельца села за руль его автомобиля. При этом собственник авто со своим 19-летним другом продолжал сидеть на капоте. Девушка, не обращая на них внимания, начала движение. Проехав около 100 метров со скоростью 20−30 км/ч, 19-летний парень упал с капота и ударился головой о землю. Он получил тяжелую травму головы и был госпитализирован.

В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого телесного повреждения). В ходе допроса она пояснила, что не придала значения факту нахождения парней на капоте.