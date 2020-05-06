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Ядерное топливо уже доставлено на БелАЭС

06.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС поступило на площадку станции, сообщило в среду Минэнерго Беларуси.




"На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что "на АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом". До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, напомнили в министерстве.

"В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком – АО ИК АСЭ – обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля", - отмечается там.

Как сообщалось, в конце апреля БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз ядерного топлива для первого реактора, запуск которого ожидается этим летом.

В середине апреля инжиниринговый дивизион "Росатома" - группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока №1 Белорусской АЭС, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (в непосредственной близости от границы с Литвой) по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Первую партию ядерного топлива для БелАЭС осенью 2018 года изготовил Новосибирский завод химконцентратов (ПАО "НЗХК"; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). В этой партии 163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв. В каждой из таких топливных кассет массой более 700 кг по 312 тепловыделяющих элементов (твэлов) с оболочками из циркониевого сплава, а в одном твэле 350 таблеток диоксида урана.

Ранее также сообщалось, что с 2018 года Беларусь и Россия готовят к подписанию межправительственное соглашение о переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) Белорусской АЭС. Правительство Беларуси также подготовило тратегию обращения с ОЯТ. Переработка ОЯТ на территории России закреплена в межправительственном соглашении от 2011 года о сооружении АЭС на территории Беларуси. По данным Минэнерго, затраты на обращение с ОЯТ БелАЭС оцениваются в $2,5-3,5 млрд.

Между тем, накануне сейм Литвы, которая является противником строительства и запуска БелАЭС, принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз принять юридически обязывающие меры в отношении Беларуси и России в связи со строительством БелАЭС. В том числе литовские парламентарии призвали ЕС к санкциям в отношении "Росатома" и других компаний и посредников, участвующих в строительстве БелАЭС и продаже электроэнергии.
 
 
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Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС поступило на площадку станции, сообщило в среду Минэнерго Беларуси.
 
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