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В Малорите за ночь выпало больше декадной нормы осадков

06.05.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малорите за ночь выпало больше декадной нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.

В Малорите за ночь выпало больше декадной нормы осадков

Атмосферный фронт, движущийся с территории Западной Европы, накрыл Брестскую область во второй половине дня 5 мая. По крайнему западу региона прошли продолжительные дожди. В городе Высокое Каменецкого района выпала четверть декадной нормы осадков, в Бресте - 67% (12 мм). На гидрологическом посту в Малорите зафиксировано 20 мм (120% нормы).

В Брестской области в начале мая дожди идут практически ежедневно. Однако первые два месяца весны выдались засушливыми. В марте в юго-западном регионе выпало от 40% до 75% месячной нормы осадков. В апреле недобор влаги ощущался сильнее: в среднем в области было 44% месячной нормы. Меньше всего дождей прошло в Лунинецком и Барановичском районах.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Малорите за ночь выпало больше декадной нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей...
 
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