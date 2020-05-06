Военные дезинфицировали Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии

Источник материала: ОНТ

Военнослужащие помогают медицинским учреждениям в профилактике распространения COVID-19.

В костюмах спец-защиты с применением техники и ручных распылителей минувшей ночью армейские специалисты-химики дезинфицировали территорию Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.

С конца апреля 170 военнослужащих уже обработали 150 объектов, в их числе медицинские автомобили в больнице Борисова, территории и внутренние помещения Минской центральной районной больницы в Боровлянах, поликлиники № 1 в Минске. Дезинфицировали и терапевтические отделения, поликлиники и детские консультации в Заславле. Работа продолжается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram