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Военные дезинфицировали Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии

06.05.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные дезинфицировали Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии

Военнослужащие помогают медицинским учреждениям в профилактике распространения COVID-19.

В костюмах спец-защиты с применением техники и ручных распылителей минувшей ночью армейские специалисты-химики дезинфицировали территорию Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.

С конца апреля 170 военнослужащих уже обработали 150 объектов, в их числе медицинские автомобили в больнице Борисова, территории и внутренние помещения Минской центральной районной больницы в Боровлянах, поликлиники № 1 в Минске. Дезинфицировали и терапевтические отделения, поликлиники и детские консультации в Заславле. Работа продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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Военнослужащие помогают медицинским учреждениям в профилактике распространения COVID-19. В костюмах спец-защиты с применением техники и ручных распылителей...
 
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