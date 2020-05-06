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Военные дезинфицировали Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии
Источник материала: ОНТ
Военнослужащие помогают медицинским учреждениям в профилактике распространения COVID-19.
В костюмах спец-защиты с применением техники и ручных распылителей минувшей ночью армейские специалисты-химики дезинфицировали территорию Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.
С конца апреля 170 военнослужащих уже обработали 150 объектов, в их числе медицинские автомобили в больнице Борисова, территории и внутренние помещения Минской центральной районной больницы в Боровлянах, поликлиники № 1 в Минске. Дезинфицировали и терапевтические отделения, поликлиники и детские консультации в Заславле. Работа продолжается.
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Военнослужащие помогают медицинским учреждениям в профилактике распространения COVID-19. В костюмах спец-защиты с применением техники и ручных распылителей...
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