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Индексы экономических настроений в Беларуси уходят в минус

06.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк подготовил апрельский экспресс-обзор. В нем отражены индексы экономических настроений. Во всех секторах настроения, как правило, становятся все более негативными.





В промышленности, например, мартовский индекс ожиданий изменения объема заказов на внешнем рынке был минус 17,9. В апреле он упал до минус 31,5. В торговле рост только в графе «Изменение нереализованных свыше 3 месяцев товаров». В марте было минус 1,2; в апреле 0,3.

Строители тоже настроены негативно. Индекс ожиданий по числу занятых в марте был 2,6; в апреле минус 4,5.

Сводный индекс упал за месяц с минус 4,2 до минус 13,3. Сезонно сглаженные показатели выглядят так: март — минус 5,6; апрель — минус 17,3.
 
 
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Национальный банк подготовил апрельский экспресс-обзор. В нем отражены индексы экономических настроений. Во всех секторах настроения, как правило, становятся все...
 
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