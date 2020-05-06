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Индексы экономических настроений в Беларуси уходят в минус
Источник материала: Партизан
Национальный банк подготовил апрельский экспресс-обзор. В нем отражены индексы экономических настроений. Во всех секторах настроения, как правило, становятся все более негативными.
В промышленности, например, мартовский индекс ожиданий изменения объема заказов на внешнем рынке был минус 17,9. В апреле он упал до минус 31,5. В торговле рост только в графе «Изменение нереализованных свыше 3 месяцев товаров». В марте было минус 1,2; в апреле 0,3.
Строители тоже настроены негативно. Индекс ожиданий по числу занятых в марте был 2,6; в апреле минус 4,5.
Сводный индекс упал за месяц с минус 4,2 до минус 13,3. Сезонно сглаженные показатели выглядят так: март — минус 5,6; апрель — минус 17,3.
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Национальный банк подготовил апрельский экспресс-обзор. В нем отражены индексы экономических настроений. Во всех секторах настроения, как правило, становятся все...
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