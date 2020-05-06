Индексы экономических настроений в Беларуси уходят в минус

















В промышленности, например, мартовский индекс ожиданий изменения объема заказов на внешнем рынке был минус 17,9. В апреле он упал до минус 31,5. В торговле рост только в графе «Изменение нереализованных свыше 3 месяцев товаров». В марте было минус 1,2; в апреле 0,3.





Строители тоже настроены негативно. Индекс ожиданий по числу занятых в марте был 2,6; в апреле минус 4,5.





Сводный индекс упал за месяц с минус 4,2 до минус 13,3. Сезонно сглаженные показатели выглядят так: март — минус 5,6; апрель — минус 17,3.