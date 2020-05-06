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Ночью скончался директор гомельского цирка Яков Лобович
Источник материала: Партизан
Сегодня ночью на 74 году жизни умер директор цирка Яков Михайлович Лобович.
В Гомельском цирке
Яков Михайлович около 40 лет возглавлял Гомельский цирк. «Генеральный директор, художественный руководитель цирка, Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, Академик, Действительный член Академии Циркового Искусства, Академик Международной академии духовного единства народов мира», — значится на официальном сайте.
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Сегодня ночью на 74 году жизни умер директор цирка Яков Михайлович Лобович.
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