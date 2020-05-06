10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря

Источник материала: Tut.by

« Здоровье Mail.ru » собрало список растений, продуктов и даже физических явлений, которые незаслуженно называют самыми страшными аллергенами.

Домашняя пыль



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«Пыль» — понятие растяжимое, чего только в ней не намешано. Многие ошибочно считают , что «пылевая аллергия» возникает в ответ на некую абстрактную «грязь», частички земли, песка, цемента. На самом деле самый распространенный аллерген в составе домашней пыли — микроскопический пылевой клещ. Эти нежеланные квартиранты есть в любом доме. Другие возможные причины аллергии на пыль: экскременты и частички тел тараканов, пыльца, плесень, перхоть, слюна, перья, помет домашних животных.

Справиться с аллергией на пыль помогут регулярные уборки (предварительно нужно надевать маску, так как пыль поднимается в воздух, и это усиливает симптомы аллергии), отказ от ковровых покрытий, использование очистителей воздуха, частая стирка постельного белья в горячей воде. Если в доме есть тараканы, муравьи, плесень — этих «квартирантов» нужно срочно выселять.

Комнатные растения



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Если врач сказал, что у вас аллергия на пыльцу, не спешите выбрасывать комнатные растения. Во-первых, многие из них опыляются насекомыми (именно для этого им нужны яркие красивые цветы), их пыльца не распространяется по воздуху. Во-вторых, причиной аллергической реакции чаще становятся деревья и сорные травы, а они вряд ли растут в горшках у вас на подоконнике.

Однако пыльца некоторых «культурных» цветов все же может вызывать аллергические реакции. Например, в ответ на лилии у некоторых людей возникают симптомы конъюнктивита.

Сено



Фото: Алексей Смык

В 1819 году английский врач Джон Босток впервые официально употребил словосочетание «сенная лихорадка». Он наблюдал у пациентов симптомы аллергии и пришел к выводу, что они вызваны сеном. Новый термин оказался ошибочным вдвойне. Роль сена в возникновении сезонной аллергии крайне мала. Чаще всего ее вызывает пыльца растений, сорных трав, споры плесени. Не характерна для этого заболевания и лихорадка (повышение температуры тела более 38°C).

У патологии есть научные, более правильные названия: поллиноз и сезонный аллергический риноконъюнктивит. Однако многие (в том числе врачи) до сих пор по старинке используют термин «сенная лихорадка». Кстати, у людей, которые живут в деревне и постоянно контактируют с сеном, она встречается реже, чем у городских жителей.

Шерсть домашних животных



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Основные аллергены питомцев, вопреки распространенному мнению, находятся не в шерсти, а в перхоти, отпавших частичках кожи, слюне, моче, кале.

«Гипоаллергенных» животных не бывает, это не зависит от длины и густоты шерсти, и вообще от ее наличия.

Впрочем, в одном отношении длинношерстные собаки и кошки могут быть более опасны для аллергика, чем их короткошерстные собратья. На длинной шерсти оседает больше пыльцы растений, спор плесени и других микроскопических аллергенов.

Холод



Фото: pixabay.com

Возможно, вы слышали о таком заболевании, как «холодовая аллергия». Его можно найти даже в главном документе врачей — Международной классификации болезней. Однако в МКБ слово «аллергия» не фигурирует, вместо этого патология называется «крапивницей, вызванной действием низкой или высокой температуры». При контакте с низкой температурой на коже появляются волдыри, покраснение, зуд — типичные симптомы «кожной аллергии».

Но холод никак не может быть аллергеном, потому что аллерген — это по определению вещество белковой природы, которое взаимодействует с антителами и вызывает иммунную реакцию.

При «холодовой аллергии» иммунной реакции нет. Просто в коже выделяется большое количество гистамина — биологически активного вещества, которое участвует в воспалительных реакциях.

Причина «холодовой крапивницы» чаще всего неизвестна, за исключением случаев, когда у больных людей обнаруживают мутации в некоторых генах.

Тополиный пух



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Когда в начале лета с тополей начинает опадать пух, многие начинают жаловаться, что у них он вызывает «аллергию». На самом деле аллерген из тополиного пуха никакой : он настолько крупный, что не может толком вступить в контакт с антителами и вызвать иммунную реакцию.

Обычно «тополиная аллергия» бывает связана с одной из двух причин:

Кроме пуха, в воздухе летает пыльца и другие «настоящие» аллергены. Но они, в отличие от пуха, не видны невооруженным глазом.

Когда тополиный пух попадает на кожу и в нос, возникает зуд. Это, конечно, совсем не аллергическая реакция, но ощущения в чем-то похожие.

Коровье молоко



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Аллергия на молочные продукты чаще встречается у детей, взрослые люди страдают этим состоянием довольно редко. Некоторые спешат диагностировать у себя «аллергию на молоко», если после употребления молочных продуктов регулярно возникает диарея и отходит много газов. Как правило, в таких случаях речь идет о другом состоянии — непереносимости молочного сахара лактозы.

Симптомы, которыми сопровождается непереносимость лактозы, неприятны, но к серьезным состояниям, наподобие удушья и анафилактического шока, они, в отличие от настоящей аллергии, привести не могут.

Вообще путаница между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью (которая может возникать из-за нехватки определенных ферментов или по другим причинам) весьма распространена. Например, согласно американской статистике, пищевой аллергией реально страдает лишь 4% жителей США, при этом 20% утверждают, что регулярно испытывают ее симптомы.

Какао



Фото: Maciej Gerszewski, unsplash.com

Некоторые люди на приеме у врача жалуются, что у них возникают симптомы, похожие на аллергию, когда они едят шоколад. При этом аллергические реакции на основной компонент шоколада — какао — встречаются очень редко . Вопросы в первую очередь должны возникать к добавкам, которые помещают в сладости. Симптомы аллергии могут быть вызваны молоком, арахисом, яичным белком, соей, пшеницей или другими продуктами.

Пуховая подушка



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Если симптомы аллергии возникают по ночам, подозрения нередко падают на подушку, особенно если она по старинке набита птичьим пухом. Действительно, перья могут содержать аллергены, но все они разрушаются во время термической обработки. Кроме того, плотная ткань, из которой обычно шьют такие подушки, работает как барьер.

В большинстве случаев в ночной аллергии виноваты не наполнители подушек, а пылевые клещи и плесневые грибки.

Помидоры, клубника, цитрусовые



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Несомненно, аллергия на эти продукты бывает . Но не так часто, как о ней принято говорить. Зачастую симптомы связаны с состоянием, известным как псевдоаллергия, или ложная аллергия. Клубника, томаты и цитрусовые усиливают выработку в организме гистамина, и в этом они не одиноки. Аналогичной способностью обладают бананы, ананасы, киви, малина, чернослив, тыква, баклажаны, шоколад, яичный белок и другие продукты.

Есть лишь один способ доказать, что те или иные симптомы вызваны аллергией: провести аллергопробы и анализы крови на иммуноглобулины. Они же помогут выявить и аллерген.