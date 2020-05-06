﻿ Виртуальный читальный зал: как им пользоваться и что он в себя включает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виртуальный читальный зал: как им пользоваться и что он в себя включает

06.05.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Как пользоваться виртуальным читальным залом и что он в себя включает, узнали в программе «Большой город».

Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
На самом деле, виртуальный читальный зал, в моей профессиональной среде мы называем его «ВЧЗ», это корпоративный проект, который объединяет Национальную библиотеку и 50 партнеров. Это проект, который обеспечивает совместную покупку и совместное использование мировых баз данных самых лучших производителей. Если человек является читателем любой библиотеки из этого партнерского проекта, то он приходит, вот допустим, он живет в Бресте, он приходит в областную библиотеку и работает с ресурсами виртуального читального зала либо приходит в Брестский государственный университет. Список библиотек-партнеров у нас находится на портале.

Виртуальный читальный зал: как им пользоваться и что он в себя включает

Если же человек, вообще, не читает ни в одной библиотеке, то для него чем может быть полезен виртуальный читальный зал – наверное, краеведческими ресурсами. Это единая такая национальная точка доступа к краеведческим ресурсам, которые создаются в нашей стране. Знать о Беларуси, мне кажется, должен каждый человек, поэтому вот такую информацию он может найти совершенно свободно.

Как правильно пользоваться этим электронным каталогом? Что он в себя включает и какие возможности открывает?

Елена Долгополова:
Электронный каталог – это основная поисковая система любой библиотеки, прежде всего, он отражает фонд библиотек, т. е. в нем отражены все издания, которые хранятся в фондах. Но наш каталог имеет более широкие возможности, там есть сервисная функция, которая обеспечивает интегрированный поиск. Если человек ищет по какой-то теме литературу, то он получит список литературы как из наших фондов, так и ссылки на статьи, либо на отдельные издания из баз данных. Если это базы данных в открытом доступе, то он сразу же перейдет и к тексту, но этих текстов будет не так много. Там, где правообладатели разрешают такой открытый доступ, он есть. Если такого разрешения у нас нет, то тогда это библиографическая информация. Фактически, поработав с электронным каталогом, человек понимает, насколько разработана та проблематика, которой он занимается. Надо сказать, что в последнюю неделю у нас возросло обращение к электронному каталогу: 8 тысяч в день, в среднем.

Виртуальный читальный зал: как им пользоваться и что он в себя включает

Пользователь любого уровня, несколько раз попробовав, сможет в ней ориентироваться?

Елена Долгополова:
Да или если посмотрит урок по поиску информации.

Люди в материале: Елена Долгополова

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пользоваться виртуальным читальным залом и что он в себя включает, узнали в программе «Большой город».
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушанавалі лепшых жывёлаводаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика