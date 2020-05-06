Freedom House: Беларусь остается авторитарной страной

















При этом позиция страны по сводному рейтингу демократии не изменилась в сравнении с докладами за последние четыре года. Сводный рейтинг демократии для Беларуси в нынешнем докладе составляет 1.39 балла, сообщает БелаПАН





При составлении рейтинга из 29 стран в Европе и Евразии Freedom House выставляет им оценки от 1 до 7 (1 — худший балл, 7 — лучший).





Оценка страны делается по семи показателям — национальное управление, избирательная система, гражданское общество, независимые СМИ, местное управление, независимость судов и коррупция. На основании этих показателей получается сводный рейтинг демократии.





При составлении нынешнего доклада оценивалась ситуация в странах в период с января по декабрь 2019 года.





Из 29 государств в докладе 10 оценены как демократические, 10 — как страны с гибридным режимом, 9 — как страны с авторитарным режимом.





«За последнее десятилетие число гибридных режимов увеличилось более чем втрое, а число демократий сократилось на треть», — подчеркивается в документе.





Помимо Беларуси, к авторитарным странам отнесены Армения, Кыргызстан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан.





Среди стран с гибридным режимом — Грузия, Молдова, Украина, Венгрия, Босния и Герцеговина, Сербия, Косово, Черногория, Северная Македония и Албания.





Как демократические в докладе оценены Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария.





Оценивая ситуацию в регионе, Freedom House отмечает: «Поскольку демократический консенсус, установленный после периода холодной войны, уступил место соперничеству великих держав и преследованию собственных интересов, политики перестали прятаться за фасадом номинального соответствия. Они открыто нападают на демократические институты и пытаются покончить с оставшимися ограничениями их власти».





В регионе, простирающемся от Центральной Европы до Центральной Азии, этот сдвиг ускорил наступление на независимость судебной системы, угрозы гражданскому обществу и средствам массовой информации, манипулирование избирательными рамками и выхолащивание парламентов, которые больше не выполняют свою роль центров политических дебатов и надзора за исполнительной властью, считают авторы доклада.





В Freedom House заявляют, что «антидемократические лидеры в регионе одолжают на словах говорить о демократии, утверждая, что они действуют в соответствии с волей народа, но они делают это только для того, чтобы оправдать концентрацию власти в своих руках и эскалацию нарушений политических прав и гражданских свобод».





В докладе говорится, что 2019 год был отмечен протестами в ряде стран, в том числе в Казахстане, России, Сербии, Польше, Чехии.









«Хотя причины и суть этих протестов различались, у них была общая судьба: неспособность добиться поставленных целей. Правительства в регионе рассчитали, что они могут сдержать нарастающее недовольство и выжить, не уступая место улице, — отмечается в докладе. — Однако из этого общего правила есть исключения. Даже в некоторых наиболее закрытых странах призывы экологических активистов нашли удивительно восприимчивую аудиторию в органах власти. Например, в авторитарной Беларуси серия маршей протеста вынудила чиновников приостановить строительство запланированного аккумуляторного завода в Бресте , хотя организаторы неоднократно подвергались задержаниям».





В качестве примера приводится также Кыргызстан, где после протестов власти приняли решение о запрете добычи урана.





Freedom House также отмечает, что в своих докладах «Нации в транзите» уже давно документирует «агрессивную внешнюю политику России, направленную на дестабилизацию трансатлантического альянса и восстановление того, что она считает своей «сферой влияния».





«Но в последние годы глава Китая Си Цзиньпинь не менее активно продвигает свои внешнеполитические цели. Хотя международное участие Китая часто менее конфронтационно, чем российское, но оно все же оказывает коварное влияние на развитие и функционирование демократических институтов в регионе», — говорится в докладе.