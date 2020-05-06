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МТС предлагает уникальную электронную сим-карту eSIM

06.05.2020 12:52 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС сделал доступной технологию eSIM для своих абонентов. Это электронный чип, который встраивается в смартфон или планшет на этапе производства и заменяет классическую SIM-карту. Технология позволяет подключать на одно устройство несколько номеров, например, для личных и служебных контактов.

eSIM для абонентов доступна на устройствах, которые поддерживают эту технологию. Компактные размеры позволяют производителям девайсов использовать электронную карту также в смарт-часах и устройствах интернета-вещей.

Данные для подключения номера к сети МТС загружаются на девайсы с поддержкой eSIM с помощью специального QR-кода. Подробнее о правилах пользования eSIM в МТС смотрите здесь.

На данный момент технология eSIM доступна в смартфонах Apple iPhone XR, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, iPhone SE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Z flip, Huawei P40 и Huawei P40 pro, планшетах iPad последних поколений (за исключением моделей без модуля мобильной связи).

 
 
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МТС сделал доступной технологию eSIM для своих абонентов. Это электронный чип, который встраивается в смартфон или планшет на этапе производства и заменяет...
 
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