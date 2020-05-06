В фильме Регины Тодоренко заявили, что проблема домашнего насилия в Беларуси решена. Но это не так

Источник материала: Tut.by

На днях интервью известной телеведущей и блогера Регины Тодоренко стало причиной масштабного скандала: она публично заявила, что женщины, пострадавшие от домашнего насилия, сами в этом виноваты. В частности, прозвучала фраза: «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?». За неаккуратные высказывания на Тодоренко с осуждением набросилась общественность, журнал «Glamour» отозвал регалии «Женщины года» , а бренды приостановили контракты.

Телеведущая не растерялась: быстро признала свою ошибку и в считанные дни сняла фильм, чтобы популярно рассказать о проблеме домашнего насилия. Кажется, она искренне пытается разобраться в теме и донести важные идеи до тех, кто думает так же, как думала она.

Стоит ли смотреть?

«Высказанная мною точка зрения очень распространенная. Многие так считают, пока не столкнутся с этой темой», — говорит она в начале фильма и предлагает вместе избавится от предрассудков, узнать, что делать в ситуации насилия и какую поддержку могут оказать близкие.

Да, особенно тем, кто мало знает о теме домашнего насилия и слабо понимает глубину проблемы. Так и бывает, если до этого не приходилось сталкиваться с ситуациями насилия. Хотя для женщины это маловероятно: по данным ООН, в мире каждая третья пострадала от домашнего насилия. А 38% убийств происходят по вине интимного партнера.

Причин, по которым проблема насилия не решается, несколько. Среди них, например, отсутствие в стране специального закона и других нормативных актов, призванных защитить пострадавших.

Еще одна причина, не позволяющая проблеме выйти за пределы квартиры, — общественное порицание жертвы. «Сама виновата», «Сама такого выбрала», «Зачем провоцируешь?», «Почему не уходишь?» — узнаваемые упреки, которые слышат женщины, столкнувшиеся с домашним насилием. Слышат и боятся говорить о своем положении, годами замалчивая собственную проблему. Желание быть «нормальной», «как все» и миф «сама виновата» заставляют женщин стыдится и избегать всяческих обвинений со стороны.



Скриншот из фильма

Специалистки, задействованные в съемках, поясняют: проблема в том, что в нашей культуре привычно перекладывают ответственность с агрессора на жертву насилия. И от этого «культурного» представления довольно сложно откреститься, иногда даже специалистам.

Очевидно: несправедливо приписывать авторство озвученного звездой и такого распространенного стереотипа о насилии Регине Тодоренко. Это распространенное заблуждение.

Почему хорошо, что фильм вышел?

К этому моменту на официальном youtube-канале Тодоренко фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» посмотрели почти три миллиона пользователей. Значит, о «молчаливой» проблеме благодаря усилиям телеведущей узнали точно не меньше, чем о скандале, возникшем по ее вине.

Что не так с фильмом?

Несколько раз в фильме упоминается Беларусь, в которой якобы проблема домашнего насилия решена если не полностью, то в большей степени. Это не так.

Согласно исследованию , проведенному Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Фонда ООН в области народонаселения в 2018 году, каждая вторая белоруска хотя бы раз в жизни подвергалась тому или иному виду насилия.



Фото: Daniel Garcia / unsplash.com

Каждая вторая сталкивалась с психологическим давлением, а около трети терпели побои. Это только подтверждает международные тенденции.

Пока нельзя говорить и об уменьшении количества случаев насилия, наоборот, летальный исход домашних разборок — не такая уж и редкость. Помните, историю об убитой сыном женщине , которая не раз обращалась за помощью в правоохранительные органы?

Ситуация могла бы быть иной, если бы в Беларуси был закон о домашнем насилии. Его нет точно так, как и в России, о которой идет речь в фильме. Следовательно, пострадавшие практически никак не защищены.

В нашей стране существует такая мера, как защитное предписание (в фильме ее ошибочно называют охранным ордером). Защитное предписание обязывает агрессора покинуть дом, в котором он живет, на срок до 30 дней, запрещает общаться с пострадавшей вне дома, по телефону и по интернету. По мнению специалисток, работающих в сфере, это прогрессивная мера, но она точно не может быть единственной и совсем не решает проблему.

— Защитное предписание эффективно, но есть нюансы. Фактически получить такую защиту не очень просто. Женщине нужно быть дважды избитой (в первый раз агрессор получает только официальное предупреждение), зафиксировать насилие, побывать в милиции. Это нелегко. Только пройдя все это, пострадавшая, возможно, получит защитное предписание. Но не больше, чем на месяц, — комментирует активистка движения «Маршируй, детка!» Александра Соколова.



Фото: unsplash.com

В Беларуси более десятка лет готовился закон о домашнем насилии, но он так и не появился. В конце 2018 года законопроект раскритиковал Лукашенко , и задействованные в разработке госорганы отказались от дальнейшей работы. Общественные организации и инициативы по-прежнему делают все, чтобы он появился, а проблема домашнего насилия хотя бы не усугублялась.

— В фильме говорят, что больше всего для женщин, пострадавших от насилия, делает у нас государство. На деле это не так: наибольшую поддержку оказывают общественные организации и инициативы, — говорит Александра Соколова, которая как раз входит в число тех, кто ратует за появление закона.

К чему могут привести ошибки?

Специалистки считают, что ошибки в фильме могут вводить в заблуждение зрителей, которые не вникают в детали.

А еще — подобные неточности могут препятствовать появлению в Беларуси комплексного решения проблемы.

— Аргумент правительства против принятия закона сейчас звучит приблизительно как «у нас и так все нормально», а представление в фильме нашей ситуации как позитивной это подтверждает. Получается, чиновникам не надо ничего предпринимать, — рассуждает активистка движения «Маршируй, детка!» Марина Корж. — Безусловно, в Беларуси есть позитивные меры, но их недостаточно. Разбираться в деталях не станут. К тому же обычные люди, посмотрев фильм, тоже могут решить, что ситуация в стране нормальная. Статистика говорит об ином.