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На БелАЭС завезли ядерное топливо

06.05.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На БелАЭС завезли ядерное топливо

На Белорусскую атомную электростанцию прибыло ядерное топливо.  

Специальный состав доставил «ядерные таблетки» для первого энергоблока. Еще до его прибытия подготовили все системы, оборудование и помещения. А первый энергоблок передали под охрану внутренних войск.

К работе, отметили в Министерстве энергетики, готов и персонал станции. Ядерное топливо для нашей АЭС изготовил Новосибирский завод химических концентратов. Напомним, станция под Островцом строится по типовому российскому проекту нового поколения «3+». Введение в эксплуатацию первого энергоблока готовится в этом году, второго – в следующем.

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На Белорусскую атомную электростанцию прибыло ядерное топливо.   Специальный состав доставил «ядерные таблетки» для первого энергоблока. Еще до его прибытия...
 
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