|
На БелАЭС завезли ядерное топливо
Источник материала: ОНТ
На Белорусскую атомную электростанцию прибыло ядерное топливо.
Специальный состав доставил «ядерные таблетки» для первого энергоблока. Еще до его прибытия подготовили все системы, оборудование и помещения. А первый энергоблок передали под охрану внутренних войск.
К работе, отметили в Министерстве энергетики, готов и персонал станции. Ядерное топливо для нашей АЭС изготовил Новосибирский завод химических концентратов. Напомним, станция под Островцом строится по типовому российскому проекту нового поколения «3+». Введение в эксплуатацию первого энергоблока готовится в этом году, второго – в следующем.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусскую атомную электростанцию прибыло ядерное топливо. Специальный состав доставил «ядерные таблетки» для первого энергоблока. Еще до его прибытия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)