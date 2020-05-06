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На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На строительную площадку Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На АЭС подготовили необходимые помещения, оборудование и системы. К безопасному обращению со свежим ядерным топливом готов и персонал станции.
Изготовили партию ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока в Новосибирске. Напомним, ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго – в 2021-м.
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Новости Беларуси. На строительную площадку Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили в программе...
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