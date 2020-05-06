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На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

06.05.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На строительную площадку Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На АЭС подготовили необходимые помещения, оборудование и системы. К безопасному обращению со свежим ядерным топливом готов и персонал станции.

На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

Изготовили партию ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока в Новосибирске. Напомним, ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго – в 2021-м.

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Новости Беларуси. На строительную площадку Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили в программе...
 
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