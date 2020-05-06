На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На строительную площадку Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На АЭС подготовили необходимые помещения, оборудование и системы. К безопасному обращению со свежим ядерным топливом готов и персонал станции.













Изготовили партию ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока в Новосибирске. Напомним, ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго – в 2021-м.