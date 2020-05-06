«Не плачь, не догонят!»: в Томске мальчик «угнал» папин внедорожник, чтобы покатать 4-летнюю сестру

Источник материала: Tut.by

В Томске десятилетний мальчик «угнал» у отца внедорожник, чтобы покатать свою 4-летнюю сестру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации полиции, инцидент произошел вечером 4 мая. Дети, оставшиеся дома одни (родители были в магазине), взяли ключи от папиного Toyota Highlander и решили покататься. Внедорожник заметили сотрудники ГИБДД и начали его преследовать. Видео с регистратора, установленного в Toyota, появилось в распоряжении телеграм-канала Baza .

На записи слышно, как юный водитель успокаивает свою сестру: «Не плачь, Ева, не плачь. Сейчас нормально все будет, нас копы догнать не могут». Однако в какой-то момент мальчик не справился с управлением, автомобиль занесло, и он застрял на рельсах.



Фото: УМВД России по Томской области

В результате происшествия дети получили незначительные травмы. Им оказали разовую медицинскую помощь. Полицейские привлекли родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.