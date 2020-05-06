|
В Вороновском районе девушка покатала друзей на капоте, один в больнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 мая примерно в 4 часа ночи в Вороновском районе девушка прокатила на капоте парней.
Как
В какой-то момент лидчанке захотелось прокатиться. Она нажала на педаль газа и проехала около 100 метров со скоростью 20-30 км/ч. 19-летний гродненчанин упал с капота и ударился головой о дорогу.
Молодой человек получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован. Место происшествия осмотрено, автомобиль изъят, назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. В ходе разговора с правоохранителями фигурантка сказала, что не придала значения факту нахождения парней на капоте. Ведётся расследование.
Ранее в Рогачёве разыскивался мужчина, который ехал на крыше иномарки в одних плавках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 мая примерно в 4 часа ночи в Вороновском районе девушка прокатила на капоте парней. Как сообщает Следственный комитет, 24-летняя жительница Лиды...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)