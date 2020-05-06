Disneyland в Шанхае возобновит работу 11 мая

Источник материала: Ежедневник

Крупнейший парк развлечений компании Disney откроется для посетителей, однако там будут действовать определенные ограничительные меры.

В шанхайском Диснейленде на входе будут измерять температуру и сделают обязательным ношение масок. Посетители будут обязаны использовать выданный правительством QR-код Shanghai Health – систему отслеживания контактов и раннего обнаружения, используемую в Китае. Все взаимодействие персонала парка с клиентами будет бесконтактным, пишет soyuz.by .

Шанхайский Disneyland является крупнейшим и самым популярным среди всех парков развлечений Disney. Он может принимать около 80 тысяч человек ежедневно. Из-за начавшейся в Китае эпидемии парк не принимает посетителей с конца января.