Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рекордную в этом году партию кокаина обнаружили в Украине Более 53 кг элитного наркотика изъяли в порту "Южный" Одесской области. Груз перевозился в контейнере с эквадорскими бананами. Каждый брикет с высококачественным...

Более 53 кг элитного наркотика изъяли в порту "Южный" Одесской области. Груз перевозился в контейнере с эквадорскими бананами. Каждый брикет с высококачественным наркотиком был обернут в свинцовую упаковку, что значительно уменьшало вероятность обнаружить товар с помощью сканера или служебных собак. На брикетах было нанесено изображение миньонов. Ориентировочная стоимость изъятого товара – 7 с половиной млн долларов. Это не первое крупное задержание тяжелых наркотиков в этом порту. В марте погранслужба Украины обнаружила в контейнере, который прибыл из Чили, 30 кг кокаина. Правда, в тот раз товар маркировали изображением магната из игры "Монополия".