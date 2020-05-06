ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рекордную в этом году партию кокаина обнаружили в Украине

06.05.2020 19:38 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Более 53 кг элитного наркотика изъяли в порту "Южный"  Одесской области. Груз перевозился в контейнере с эквадорскими бананами. Каждый брикет с высококачественным наркотиком был обернут в свинцовую упаковку,  что значительно уменьшало вероятность обнаружить товар с помощью сканера или служебных собак. На брикетах было нанесено изображение миньонов. Ориентировочная стоимость изъятого товара – 7 с половиной млн долларов. Это не первое крупное задержание тяжелых наркотиков в этом порту. В марте погранслужба Украины обнаружила в контейнере, который прибыл из Чили, 30 кг кокаина. Правда, в тот раз товар маркировали изображением магната из игры "Монополия".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 53 кг элитного наркотика изъяли в порту "Южный"  Одесской области. Груз перевозился в контейнере с эквадорскими бананами. Каждый брикет с высококачественным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЕС приступили к постепенной отмене карантинных ограничений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика