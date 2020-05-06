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Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» высказался за парад
06.05.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: очень важно провести парад в память о погибших. Такое мнение Григорий Бысюк высказал в эфире телеканала СТВ.
Фото из архива
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Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: очень важно провести парад в память о погибших. Такое мнение Григорий Бысюк высказал в эфире...
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