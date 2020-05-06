Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» высказался за парад

Источник материала: Виртуальный Брест

Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: очень важно провести парад в память о погибших. Такое мнение Григорий Бысюк высказал в эфире телеканала СТВ.





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Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» подчеркнул, что ветераны, если и не смогут прийти на парад, то будут смотреть по телевизору:







— Очень важно провести, даже в этой непростой ситуации, в память о погибших, показать нашим ветеранам, что их традиция сохраняется. Показать, что наша армия действительно стоит на страже мирного труда, мирного неба. Уверен, что парад пройдет на самом высоком, достойном уровне.