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Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» высказался за парад

06.05.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: очень важно провести парад в память о погибших. Такое мнение Григорий Бысюк высказал в эфире телеканала СТВ.

Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» высказался за парад

Фото из архива

Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» подчеркнул, что ветераны, если и не смогут прийти на парад, то будут смотреть по телевизору:

Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» высказался за парад


— Очень важно провести, даже в этой непростой ситуации, в память о погибших, показать нашим ветеранам, что их традиция сохраняется. Показать, что наша армия действительно стоит на страже мирного труда, мирного неба. Уверен, что парад пройдет на самом высоком, достойном уровне.

 
 
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  Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: очень важно провести парад в память о погибших. Такое мнение Григорий Бысюк высказал в эфире...
 
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