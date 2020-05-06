Еще один потенциальный смертник: завершено расследование жестого убийства в Минске

Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Московским (г. Минска) районным отделомзавершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью.





Как сообщалось ранее, днем 17 декабря прошлого года в милицию поступило сообщение о том, что около одного из домов на ул. Космонавтов в Минске с многочисленными телесными повреждениями обнаружено тело 49-летней женщины.





На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Благодаря слаженной работе правоохранителей и общественности, 35-летний подозреваемый в совершении убийства был задержан сотрудниками милиции в течение суток.





По данным следствия, незадолго до произошедшего обвиняемый вместе с потерпевшей распивали спиртные напитки. Во время распития на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина нанес множественные удары руками, ногами, а также подручными предметами по различным частям тела своей знакомой. После чего скрылся в неизвестном направлении.









От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей были обнаружены телесные повреждения, которые образовались от не менее 13 травматических воздействий.





В целях установления всех обстоятельств произошедшего проведены следственные и иные процессуальные действия, в том числе многочисленные допросы свидетелей и обвиняемого, изучены и приобщены к материалам дела записи камер видеонаблюдения, специалистами ГКСЭ проведен ряд экспертных исследований.





Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.





Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Во время допросов минчанин вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Кроме того, следует отметить, что обвиняемый уже ранее был судим за убийство, совершенное с особой жестокостью при аналогичных обстоятельствах.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.