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В Минске с Днем Победы ветеранов поздравили военные оркестры
Источник материала: ОНТ
Ветеранов с Днём Победы уже поздравляют по всей стране. Очень трогательно и заботливо к этому подошел военный оркестр.
Легендарную композицию «День Победы» музыканты исполнили под окнами фронтовиков в Первомайском районе столицы. А чтобы адресаты знали, что выступление организовано для них, военнослужащие держали в руках плакат с надписью «Спасибо за Победу!». Такие музыкальные поздравления в исполнении оркестров прозвучат и в других городах страны.
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Ветеранов с Днём Победы уже поздравляют по всей стране. Очень трогательно и заботливо к этому подошел военный оркестр. Легендарную композицию «День Победы»...
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