В Минске с Днем Победы ветеранов поздравили военные оркестры

Источник материала: ОНТ

Ветеранов с Днём Победы уже поздравляют по всей стране. Очень трогательно и заботливо к этому подошел военный оркестр.

Легендарную композицию «День Победы» музыканты исполнили под окнами фронтовиков в Первомайском районе столицы. А чтобы адресаты знали, что выступление организовано для них, военнослужащие держали в руках плакат с надписью «Спасибо за Победу!». Такие музыкальные поздравления в исполнении оркестров прозвучат и в других городах страны.

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