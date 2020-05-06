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В Минске с Днем Победы ветеранов поздравили военные оркестры

06.05.2020 15:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске с Днем Победы ветеранов поздравили военные оркестры

Ветеранов с Днём Победы уже поздравляют по всей стране. Очень трогательно и заботливо к этому подошел военный оркестр.  

Легендарную композицию «День Победы» музыканты исполнили под окнами фронтовиков в Первомайском районе столицы. А чтобы адресаты знали, что выступление организовано для них, военнослужащие держали в руках плакат с надписью «Спасибо за Победу!». Такие музыкальные поздравления в исполнении оркестров прозвучат и в других городах страны.   

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Ветеранов с Днём Победы уже поздравляют по всей стране. Очень трогательно и заботливо к этому подошел военный оркестр.   Легендарную композицию «День Победы»...
 
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