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Учёные развенчали популярные мифы о сале

06.05.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учёные развенчали популярные мифы о сале
Немецким учёным из Института здоровья в Дрездене удалось развенчать популярные мифы о сале. Об этом сообщает Рамблер. 

Учёные пришли к выводу, что сало можно назвать полезным продуктом, а вовсе не вредным. Многие люди стараются не употреблять сало, поскольку считают, что это жир. Однако на самом деле оно включает в себя огромное количество полезных и натуральных веществ. 

Сало достаточно легко усваивается в организме человека. Многие полагают, что сало - это 100% холестерин и он вреден для организма. Однако на самом деле в говяжьей печени холестерина больше в четыре раза. 

Ещё один миф о сале - от него можно поправиться. Однако дело в том, что съесть большое количество сала невозможно, тогда как маленькие кусочки сала помогают приглушать приступы голода.

Следующий миф - сало нельзя есть с хлебом, поскольку от такого сочетания резко поправляешься. Однако на самом деле, от употребление сала с хлебом, ожирение вам точно не грозит.

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Немецким учёным из Института здоровья в Дрездене удалось развенчать популярные мифы о сале. Об этом сообщает Рамблер.  Учёные пришли к выводу, что сало можно...
 
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