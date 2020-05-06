Учёные развенчали популярные мифы о сале

Источник материала: ОНТ

Немецким учёным из Института здоровья в Дрездене удалось развенчать популярные мифы о сале. Об этом сообщает Рамблер.





Учёные пришли к выводу, что сало можно назвать полезным продуктом, а вовсе не вредным. Многие люди стараются не употреблять сало, поскольку считают, что это жир. Однако на самом деле оно включает в себя огромное количество полезных и натуральных веществ.





Сало достаточно легко усваивается в организме человека. Многие полагают, что сало - это 100% холестерин и он вреден для организма. Однако на самом деле в говяжьей печени холестерина больше в четыре раза.





Ещё один миф о сале - от него можно поправиться. Однако дело в том, что съесть большое количество сала невозможно, тогда как маленькие кусочки сала помогают приглушать приступы голода.





Следующий миф - сало нельзя есть с хлебом, поскольку от такого сочетания резко поправляешься. Однако на самом деле, от употребление сала с хлебом, ожирение вам точно не грозит.

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