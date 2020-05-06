По карте рассрочки «Халва» ввели очередные изменения. Что нужно знать клиентам банка

Источник материала: Tut.by

МТБанк из-за эпидемиологической обстановке ввел несколько антикризисных мер для поддержки своих клиентов. Некоторые из новшеств касаются карты рассрочки Халва. В банке рассказали про изменения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

МТБанк ввел возможность рефинансирования (реструктуризации) задолженности по Халве и другим кредитным картам. «С помощью этой меры клиенту предоставляется возможность подобрать оптимальный размер ежемесячного платежа (через закрытие Халвы/кредитной карты и предоставления потребительского кредита на сумму задолженности) для того, чтобы не допустить просрочки по платежу. Рефинансирование будет предоставляться по заявительному принципу и при предоставлении подтверждающих документов», — уточнили в банке.

Проще говоря, клиенты банка могут закрыть карту Халва, а задолженность по ней (то есть сумму, на которую приобрели товары и оплатили услуги) перевести в потребительский кредит. Ставка — 14,15% годовых.

Воспользоваться этой возможностью смогут те, кто потерял работу или кого перевели на неполную занятость. При этом нужно предоставить подтверждающие документы. К примеру, копия трудовой книжки, где стоит отметка об увольнении, или копия приказа предприятия о переводе на неполную занятость. Если же по Халве была просрочка, то заявления сотрудники банка будут рассматривать в индивидуально порядке.

Напомним, ранее МТБанк в апреле ввел изменения по карте рассрочки «Халва». Одно из новшеств — манибэк за расчет собственными средствами сократят с 1,5% до 1% (для продуктовых он останется на прежнем уровне — 0,5%). Банк также ввел две новые карты — Халва МIX и Халва МAX".

Кредитные каникулы на 2 месяца

Банк также ввел кредитные каникулы для физлиц по потребительским кредитам. Отсрочка выплат как по основному долгу, так и по процентам по потребительскому кредиту предоставляется на 2 месяца.

«По истечении этого срока клиенту необходимо будет оплатить проценты за 2 предыдущих месяца и полную сумму за 3-й месяц. Сумма основного долга за время кредитных каникул (2 месяца) равномерно распределится до окончания срока действия кредитного договора. В свою очередь кредитный договор продлевается на 2 года для снижения размера минимального платежа и общей финансовой нагрузки на клиента», — пояснили в банке.

Кто сможет воспользоваться кредитными каникулами

На кредитные каникулы смогут претендовать клиенты, которые из-за пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Для этого нужно заполнить специальное заявление в расчетно-кассовом центре или по запросу в контакт-центре банка. «Обязательное условие — подтверждающие документы и отсутствие просроченной задолженности как по кредитным продуктам, так и по оплате услуг и сервисов (комиссия за сервисное обслуживание/смс и т.п.), — уточняют в банке. — В случае, если уже допущена просроченная задолженность вопросы клиентов рассматриваются в индивидуальном порядке».

Кредитными каникулами смогут воспользоваться клиенты, которые взяли кредит до 1 апреля этого года.