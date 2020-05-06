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Как будет выглядеть гигантский светомузыкальный фонтан на Свислочи?
Источник материала: СТВ
Уникальный светомузыкальный комплекс появится в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы. 199 струй будут достигать высоты 30 метров, а на водную гладь будет проецироваться изображение.
График работы фонтана будет опубликован на сайте «Минскзеленстроя».
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Уникальный светомузыкальный комплекс появится в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы. 199 струй будут достигать высоты 30 метров, а на водную...
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