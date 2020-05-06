Молодежь Вороновщины присоединилась к эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого»

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский республиканский союз молодежи инициировал данную акцию в знак признательности советским солдатам, партизанам, подпольщикам, которые ковали Великую Победу. Лейтмотивом эстафеты стали слова: «Мы говорим спасибо за то, что можем радоваться жизни, петь, танцевать, дружить. Говорим спасибо нашим отцам и дедам за свободу и мирное небо».











— Накануне старта эстафеты памяти волонтеры нашей организации навели порядок на местах воинской славы, — заметила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица. — На Вороновщине, наверное, нет ни одной семьи, судьбы которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Почтить память тех, кто сражался за свободу Беларуси, нашей малой родины, кто стал жертвами фашизма, — наша обязанность. Дорогие земляки, присоединяйтесь к акции «Беларусь помнит. Помним каждого».

Первыми в эстафете памяти приняли участие секретари первичек силовых структур, организаций и учреждений образования района, учащиеся Вороновской СШ и колледжа. В райцентре они возложили цветы у памятников погибшим воинам и партизанам, неизвестному солдату, памятника-бюста Герою Советского Союза А.И. Канарчику, на братские могилы жертв фашизма. Молодые люди зажгли лампадки и почтили память погибших Минутой молчания.















— Мы — наследники солдат Победы. И не должны забывать, какой ценой была освобождена наша земля, — высказал общее мнение участников эстафеты пожарный Вороновского РОЧС Павел Квитень.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.