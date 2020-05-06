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Бесплатные консультации по вопросам недвижимости пройдут в Бресте 8 мая
06.05.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру 8 мая с 9.00 до 11.00 проведет бесплатные консультации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.
Граждане, представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей смогут получить ответы на вопросы, связанные с технической инвентаризацией и госрегистрацией недвижимого имущества, выполнением землеустроительных работ и оценки. Номера телефонов, по которым будет проводиться консультация, размещены на сайте агентства.
Проведение бесплатных консультаций приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы.
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Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру 8 мая с 9.00 до 11.00 проведет бесплатные консультации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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