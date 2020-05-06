ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей

06.05.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Накануне празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники немецких лагерей, а также военнослужащие Вооруженных Сил и других воинских формирований Беларуси получают заслуженные награды. Юбилейные медали «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў» отмечены и наши земляки, прошедшие через пекло страшной войны.

Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей

Одними из первых, кому были вручены высокие награды, стали бывшие узники фашистских концлагерей: Ефросинья Николаевна Рубанова из д. Липиничи, Евгения Марковна Шумилова из д. Дербичи, Татьяна Гавриловна Старовойтова из д. Броды, Василий Степанович Щука из аг. Дуравичи и Мария Кузьминична Пинчук из аг. Широкое.

Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей

Слова поздравлений с Великой Победой и пожеланий крепкого здоровья, мира, добра и процветания поколению победителей адресовали военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова. Бывшим узникам фашистских концлагерей вручили юбилейные медали и поздравительные письма – солдатские треугольники от имени Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.    

Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили бывшим узникам фашистских лагерей

Юбилейная медаль «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў» изготовлена из латуни. На ее лицевой стороне изображена композиция: воин-победитель с развевающимся флагом, партизан с автоматом в поднятой руке и женщина с букетом цветов; на оборотной стороне – название награды и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники немецких лагерей, а также военнослужащие Вооруженных Сил и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хроснаму бацьку Аўцюкоўскага фестывалю Уладзіміру Ліпскаму – 80 гадоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика