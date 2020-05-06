ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: солнце в Азербайджане, торнадо в Казахстане

06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ливневые дожди ждут практически на всей территории европейской части России. По прогнозам Гидрометцентра, в южных регионах страны возможен град. Какая погода в столицах стран Содружества – в сообщениях корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы солнце и плюс 25, передает Максим Козлов. Южная столица Казахстана постепенно возвращается к привычной жизни: на улицах больше людей, работают предприятия. Туркестанскую же область после затопления сотен домов от прорыва дамбы вчера ждало еще одно испытание. На несколько районов обрушился торнадо. Стихия срывала кровлю, разрушала десятки домов и хозяйственных построек. Жителям удалось снять все происходящее на телефон. Пострадавших нет.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Погода в Беларуси сегодня вряд ли порадует солнцем – почти во всех регионах страны пройдут дожди и прогремят грозы, сообщает из Минска Ольга Алипова. Температурный максимум не превысит 18 градусов тепла. Впрочем, такая погода помогает растениям лучше прижиться: в минских дворах за несколько дней посадили более 23 тысяч кустарников и деревьев.

Теплая весенняя погода установилась в Ереване, передает Нона Оганесян. Днем столбики термометров показывают плюс 18 градусов. С начала недели режим чрезвычайного положения ослабили, теперь горожане свободно могут выходить на улицу. Открылись уличные кафе. Наслаждаться весной жителям столицы не мешают даже кратковременные дожди.

В Бишкеке сегодня облачно. Температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, сообщает Кристина Босивская. Самое время высаживать бархатцы и петуньи. До этого дня они были теплице и ждали, когда земля прогреется. В первую очередь яркие цветы украсят Площадь Победы. Из них сделают композицию в виде звезды и цифры 75 к 9 Мая. Радовать бишкекачан это яркое цветочное панно будет до конца октября.

Первые дни мая радуют жителей Баку теплыми, солнечными днями. Сегодня столбик термометра показывает 22 градуса, передает Кямран Гусейнов. На рынках уже можно купить ароматную клубнику и сочную алычу. Но синоптики предупреждают, что метеозависмые люди в ближайшие дни могут себя плохо чувствовать: в столице ожидается перемена погоды. В ближайшие дни пройдут дожди с грозами. В некоторых регионах страны выпадет град, а в реках поднимется уровень воды.

В Душанбе сегодня переменная облачность, без осадков, сообщает Абубакр Файзуллоев. Воздух прогреется до плюс 25-ти, а ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов. В некоторых районах ожидаются дожди с грозами и даже град. Пока в республике режим карантина не объявлен, но жителей на улицах немного. Все стараются соблюдать дистанцию и воздерживаются от посещения людных мест.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Таджикистане и Беларуси ожидаются дожди с грозами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фигурант "дела фармацевтов" получает крупные займы от "Фармтехнологии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика