Погода в СНГ: солнце в Азербайджане, торнадо в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ливневые дожди ждут практически на всей территории европейской части России. По прогнозам Гидрометцентра, в южных регионах страны возможен град. Какая погода в столицах стран Содружества – в сообщениях корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы солнце и плюс 25, передает Максим Козлов. Южная столица Казахстана постепенно возвращается к привычной жизни: на улицах больше людей, работают предприятия. Туркестанскую же область после затопления сотен домов от прорыва дамбы вчера ждало еще одно испытание. На несколько районов обрушился торнадо. Стихия срывала кровлю, разрушала десятки домов и хозяйственных построек. Жителям удалось снять все происходящее на телефон. Пострадавших нет.

Погода в Беларуси сегодня вряд ли порадует солнцем – почти во всех регионах страны пройдут дожди и прогремят грозы, сообщает из Минска Ольга Алипова. Температурный максимум не превысит 18 градусов тепла. Впрочем, такая погода помогает растениям лучше прижиться: в минских дворах за несколько дней посадили более 23 тысяч кустарников и деревьев.

Теплая весенняя погода установилась в Ереване, передает Нона Оганесян. Днем столбики термометров показывают плюс 18 градусов. С начала недели режим чрезвычайного положения ослабили, теперь горожане свободно могут выходить на улицу. Открылись уличные кафе. Наслаждаться весной жителям столицы не мешают даже кратковременные дожди.

В Бишкеке сегодня облачно. Температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, сообщает Кристина Босивская. Самое время высаживать бархатцы и петуньи. До этого дня они были теплице и ждали, когда земля прогреется. В первую очередь яркие цветы украсят Площадь Победы. Из них сделают композицию в виде звезды и цифры 75 к 9 Мая . Радовать бишкекачан это яркое цветочное панно будет до конца октября.

Первые дни мая радуют жителей Баку теплыми, солнечными днями. Сегодня столбик термометра показывает 22 градуса, передает Кямран Гусейнов. На рынках уже можно купить ароматную клубнику и сочную алычу. Но синоптики предупреждают, что метеозависмые люди в ближайшие дни могут себя плохо чувствовать: в столице ожидается перемена погоды. В ближайшие дни пройдут дожди с грозами. В некоторых регионах страны выпадет град, а в реках поднимется уровень воды.

В Душанбе сегодня переменная облачность, без осадков, сообщает Абубакр Файзуллоев. Воздух прогреется до плюс 25-ти, а ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов. В некоторых районах ожидаются дожди с грозами и даже град. Пока в республике режим карантина не объявлен, но жителей на улицах немного. Все стараются соблюдать дистанцию и воздерживаются от посещения людных мест.