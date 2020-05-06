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В ОАЭ устанавливают причины пожара в небоскребе

06.05.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ОАЭ устанавливают причины пожара в небоскребе

В Арабских Эмиратах устанавливают причины страшного пожара. В Шардже полностью сгорел небоскреб.

За считанные минуты огонь превратил высотку в факел. Пламя охватило все 48 этажей. На место прибыли все пожарные расчеты, которые есть в распоряжении эмирата.

Сообщается, что успели эвакуировать жильцов небоскреба и домов по соседству – не менее 250 семей. Пострадали 12 человек, из них пятеро в тяжелом состоянии в больнице. Огонь тушили три часа.

По предварительным данным, возгорание пошло из ресторана на 10 этаже. На месте продолжают работать специалисты.

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В Арабских Эмиратах устанавливают причины страшного пожара. В Шардже полностью сгорел небоскреб. За считанные минуты огонь превратил высотку в факел. Пламя...
 
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