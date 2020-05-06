|
В ОАЭ устанавливают причины пожара в небоскребе
Источник материала: ОНТ
В Арабских Эмиратах устанавливают причины страшного пожара. В Шардже полностью сгорел небоскреб.
За считанные минуты огонь превратил высотку в факел. Пламя охватило все 48 этажей. На место прибыли все пожарные расчеты, которые есть в распоряжении эмирата.
Сообщается, что успели эвакуировать жильцов небоскреба и домов по соседству – не менее 250 семей. Пострадали 12 человек, из них пятеро в тяжелом состоянии в больнице. Огонь тушили три часа.
По предварительным данным, возгорание пошло из ресторана на 10 этаже. На месте продолжают работать специалисты.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Арабских Эмиратах устанавливают причины страшного пожара. В Шардже полностью сгорел небоскреб. За считанные минуты огонь превратил высотку в факел. Пламя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)