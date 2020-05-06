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Федерация футбола назвала символическую сборную седьмого тура чемпионата Беларуси

06.05.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация футбола назвала символическую сборную седьмого тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола назвала символическую сборную седьмого тура чемпионата страны.

В числе 11 лучших сразу три игрока солигорского «Шахтёра» – это Никола Антич, Дмитрий Подстрелов и Виталий Лисакович. Два представителя в символической сборной у брестского «Динамо» – защитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко. Также двумя футболистами представлено и «Торпедо»-БелАЗ. Один из них - автор хет-трика в ворота «Минска» Валерий Горбачик.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация футбола назвала символическую сборную седьмого тура чемпионата страны. В числе 11 лучших сразу три игрока солигорского «Шахтёра» – это...
 
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