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Возложения цветов во всех районах и праздничный фейерверк. Как Гродненщина отметит День Победы?

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Возложения цветов во всех районах и праздничный фейерверк. Как Гродненщина отметит День Победы?

75-летие Великой Победы – это не только праздничный день 9 Мая, который в Беларуси всегда отмечают ярко и масштабно. И это не просто дань традициям поколений. Это знаковый юбилей, отражение которого жители региона на протяжении всего года находили во многих событиях: в выставках и масштабных акциях, конкурсах и встречах со свидетелями тех событий, которые навсегда отпечатались в памяти миллионов людей.
 
В этом году 9 мая в областном центре не будет традиционного парада, но, несмотря на это, 75-летие Великой Победы запомнится горожанам яркими и глубоко символичными моментами. В парке имени Жилибера в 11.00 в День Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а вечером в 23.00 над городом прозвучат залпы праздничного фейерверка. Наблюдать за красочным зрелищем необязательно с места событий. Важный момент соблюдения социальной дистанции можно сохранить, рассматривая фейерверк из разных точек города – организаторы уверяют, что цветные огни будут видны издалека.
 
Возложения цветов во всех районах и праздничный фейерверк. Как Гродненщина отметит День Победы?
 
Праздничные мероприятия, к слову, захватят всю неделю, предшествующую памятной дате. Так, например, 4 мая в области стартовала всебелорусская патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого». В течение недели представители органов власти, депутатского корпуса, силовых структур, трудовых коллективов, лидеры общественных организаций, деятели науки и образования, культуры, здравоохранения, молодежные активисты и спортсмены во всех районах Гродненщины будут возлагать цветы и венки к памятникам, обелискам, мемориалам, братским могилам и воинским захоронениям.
 
Возложения цветов во всех районах и праздничный фейерверк. Как Гродненщина отметит День Победы?
 
Центральным моментом акции станут события в преддверии Дня Победы – 8 мая. В этот день военнослужащие Гродненской пограничной группы возложат цветы к памятнику воинам-пограничникам в Гродно. Тогда же пройдет церемония возложения цветов у Кургана Славы на проспекте Космонавтов, у братской могилы советских воинов по улице Грандичской, у памятников на воинском кладбище по улице Белуша и на православном кладбище по улице Антонова, в других местах увековечения памяти.
 
Кроме того, 8 мая на здании ЖЭС №1 в Гродно торжественно откроют мемориальную доску в память о жителе Гродно, герое Советского Союза Илье Антонове, который когда-то здесь работал, а в годы войны участвовал в Сталинградской и Курской битвах, а в 1943 году отличился в сражениях на Днепре.
 
7 мая в областном центре начнут поздравлять ветеранов в рамках патриотического проекта «Солдаты Победы». Слова благодарности в их адрес прозвучат под звуки духового оркестра. Это трогательная и красивая акция, которая заставляет плакать многих, кто становится ее участником или даже случайным свидетелем.
 
Возложения цветов во всех районах и праздничный фейерверк. Как Гродненщина отметит День Победы?
 
Заботе о ветеранах, участниках войны и тех, кто пострадал от ее последствий, в стране и в регионе в частности уделяют большое внимание. Им оказывается всесторонняя помощь и поддержка. В этом году к 75-летию Великой Победы порядка тысячи человек на Гродненщине получили единовременную материальную помощь от 700 до 1500 рублей. О ветеранах и участниках Великой Отечественной войны заботятся социальные службы, медики, им помогают волонтеры. Как признаются сами ветераны, есть ощущение поддержки государства и всего общества, и, даже несмотря на пандемию, охватившую мир, никто не остался без должного внимания.
 
Программа празднования 75-летия Победы в Гродно
8 мая

10.00 – возложение цветов к памятнику советским пограничникам (ул. Советских пограничников)

11.00 – возложение цветов к братской могиле советских воинов (ул. Грандичская)

12.00 – возложение цветов на Кургане Славы (пр. Космонавтов)

13.00 – возложение цветов к памятникам  по ул. Антонова (православное кладбище), ул. Белуша (воинское кладбище), ул. О. Соломовой, Фолюш, ул. Победы представителями молодежных общественных объединений

14.00 – торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза И.С. Антонову (ул. Карбышева, д. 9)

9 мая

 
11.00 – торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (пл. Ленина, парк им. Ж.Э.Жилибера)

23.00 – праздничный салют (центральная часть города)

 

 
Теги: Гродно
 
 
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75-летие Великой Победы – это не только праздничный день 9 Мая, который в Беларуси всегда отмечают ярко и масштабно. И это не просто дань традициям поколений. Это...
 
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