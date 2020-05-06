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Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт
06.05.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стали известны случаи телефонного мошенничества, направленные на клиентов (держателей карточек) БПС-СБЕРБАНКА. Злоумышленники, звонят на ваш моб. телефон, представляются сотрудниками банка и используя методы социальной инженерии пытаются получить конфиденциальную информацию, реквизиты платёжных карт и т.д. Данная активность мошенников началась в первых числах мая и набирает обороты.
Номера с которых звонят мошенники:
+357-17-5-148-148
+376-17-5-148-148
+355-29-5-148-148
Обращаем ваше внимание что данные номера похожи на номера справочной службы банка.
Полагаем, возможны звонки и с других номеров.
При общении с вами, мошенники могут знать ваше имя, фамилию и даже домашний адрес!
Данное обстоятельство заставляет задуматься над тем, не было ли утечек информации из самого банка. Но даже если такая утечка была, маловероятно что банк подтвердит наше предположение.
В любом случае, будьте внимательны и бдительны!
Не позволим мошенникам обогатиться за нас счёт!
Сам банк в случаях сомнительных звонков, рекомендует незамедлительно закончить разговор.
При возникновении подобных ситуаций (или любых других) вы можете самостоятельно обратиться в БПС-СБЕРБАНК по единому справочному номеру 148, или по телефонам:
+375-29-5-148-148 МТС
+375-44-5-148-148 А1
+375-25-5-148-148 Life
Подробнее о рекомендациях по безопасности можно прочитать здесь:
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