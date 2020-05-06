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Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт

06.05.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стали известны случаи телефонного мошенничества, направленные на клиентов (держателей карточек) БПС-СБЕРБАНКА. Злоумышленники, звонят на ваш моб. телефон, представляются сотрудниками банка и используя методы социальной инженерии пытаются получить конфиденциальную информацию, реквизиты платёжных карт и т.д. Данная активность мошенников началась в первых числах мая и набирает обороты.

Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт

Номера с которых звонят мошенники:

+357-17-5-148-148

+376-17-5-148-148

+355-29-5-148-148

Обращаем ваше внимание что данные номера похожи на номера справочной службы банка.

Полагаем, возможны звонки и с других номеров.

При общении с вами, мошенники могут знать ваше имя, фамилию и даже домашний адрес!

Данное обстоятельство заставляет задуматься над тем, не было ли утечек информации из самого банка. Но даже если такая утечка была, маловероятно что банк подтвердит наше предположение.

В любом случае, будьте внимательны и бдительны!

Не позволим мошенникам обогатиться за нас счёт!

Сам банк в случаях сомнительных звонков, рекомендует незамедлительно закончить разговор.

При возникновении подобных ситуаций (или любых других) вы можете самостоятельно обратиться в БПС-СБЕРБАНК по единому справочному номеру 148, или по телефонам:

+375-29-5-148-148 МТС

+375-44-5-148-148 А1

+375-25-5-148-148 Life

Подробнее о рекомендациях по безопасности можно прочитать здесь:

https://www.bps-sberbank.by/new/moshenniki1610

Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт

Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт

Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт
Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт

Внимание клиенты БПС-Сбербанка! Мошенники звонят с похожих номеров и просят данные карт

 
 
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