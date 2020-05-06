Стало известно, в какое время начнется парад в Минске

Источник материала: ОНТ

Сегодня, 6 мая, объявили время парада.

Он начнется в субботу, 9 мая, в 11:00. А в 23:00 небо над Минском раскрасит праздничный фейерверк – в честь воинов-освободителей.

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