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Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

06.05.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Среди пациентов, которые уже идут на поправку, и наш коллега – телеоператор СТВ Сергей Васюкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его сюжеты ежедневно видят зрители в выпусках новостей. Обычно его работа остается за кадром, однако сегодня он сам герой своего же репортажа.

Сергей проходит лечение в одной из столичных клиник, и мы попросили его показать, как это происходит.

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Сергей Васюкевич, оператор СТВ:  
Привет, Серега. Ты у меня просил такой небольшой комментарий.

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Первое, что хочется сказать по поводу больницы: больница действительно очень и очень хорошая. Больница вроде как относительно новая. Чистая, аккуратная. Палаты наши достойные. Ты сам видел: все очень чисто и аккуратно. Палаты новые, можно сказать. Нас тут находятся пять человек. Вроде у ребят уже все в порядке, хотя мы все ковидники.

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Наверное, сперва по питанию пройдемся. Питание трехразовое. Питание очень хорошее. Вопросов никаких не возникает.

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Медикаментозно. То, что нам положено, нам дают. Постоянно работают.

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Кстати, врачи и медсестры, персонал постоянно с утра до вечера с нами, они ходят, проверяют, смотрят температуру. Единственно, когда они приходят, нужно всегда надевать маски. Это обязательное правило.

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Выходить нам из бокса нельзя. Категорически. Выходить мы можем только в том случае, если нас позвали на УЗИ, позвали на какую-либо процедуру. И все, это максимум. Выходить мы не можем.

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Главное, чтобы здоровье пришло наше в норму, наверное, да? И я никому не советую сюда попадать. Вообще никому. Ну и берегите себя!

Люди в материале: Сергей Васюкевич

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Среди пациентов, которые уже идут на поправку, и наш коллега – телеоператор СТВ Сергей Васюкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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