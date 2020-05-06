«НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ» ПОЛУЧИЛИ ТРЕТЬЮ ЗОЛОТУЮ ЛИТЕРУ

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В номинации “Лучшие материалы историко-краеведческой тематики” среди областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информагентств, сетевых изданий победителем стала НАША районная газета “Навіны Камянеччыны” за творческий проект “Открываем Каменец заново”.

В 2020 году в Беларуси в 16-й раз проходил Национальный конкурс “Золотая Литера”. Учредителем конкурса выступает Министерство информации Республики Беларусь.

В этом году на Конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий. Из них 269 – региональные СМИ от 81 редакции, республиканские СМИ – 108 заявок от 31 редакции СМИ, корпоративные – 23. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.

Источник: Мининформ .