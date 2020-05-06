|
«НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ» ПОЛУЧИЛИ ТРЕТЬЮ ЗОЛОТУЮ ЛИТЕРУ
07.05.2020 07:02 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В номинации “Лучшие материалы историко-краеведческой тематики” среди областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информагентств, сетевых изданий победителем стала НАША районная газета “Навіны Камянеччыны” за творческий проект “Открываем Каменец заново”.
В 2020 году в Беларуси в 16-й раз проходил Национальный конкурс “Золотая Литера”. Учредителем конкурса выступает Министерство информации Республики Беларусь.
В этом году на Конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий. Из них 269 – региональные СМИ от 81 редакции, республиканские СМИ – 108 заявок от 31 редакции СМИ, корпоративные – 23. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В номинации “Лучшие материалы историко-краеведческой тематики” среди областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информагентств, сетевых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)