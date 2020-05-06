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«НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ» ПОЛУЧИЛИ ТРЕТЬЮ ЗОЛОТУЮ ЛИТЕРУ

07.05.2020 07:02 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В номинации “Лучшие материалы историко-краеведческой тематики” среди областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информагентств, сетевых изданий победителем стала НАША районная газета “Навіны Камянеччыны” за творческий проект “Открываем Каменец заново”.

«НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ» ПОЛУЧИЛИ ТРЕТЬЮ ЗОЛОТУЮ ЛИТЕРУВ 2020 году в Беларуси в 16-й раз проходил Национальный конкурс “Золотая Литера”. Учредителем конкурса выступает Министерство информации Республики Беларусь.

В этом году на Конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий. Из них 269 – региональные СМИ от 81 редакции, республиканские СМИ – 108 заявок от 31 редакции СМИ, корпоративные – 23. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.

Источник: Мининформ.

«НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ» ПОЛУЧИЛИ ТРЕТЬЮ ЗОЛОТУЮ ЛИТЕРУ

Author: Редактор сайта

«НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ» ПОЛУЧИЛИ ТРЕТЬЮ ЗОЛОТУЮ ЛИТЕРУ

Редактор сайта

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В номинации “Лучшие материалы историко-краеведческой тематики” среди областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информагентств, сетевых...
 
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